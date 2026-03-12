Esenkent Okyanus Anadolu Lisesi Şampiyon Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Esenkent Okyanus Anadolu Lisesi Şampiyon Oldu

Esenkent Okyanus Anadolu Lisesi Şampiyon Oldu
12.03.2026 18:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da düzenlenen Okul Sporları Basketbol Gençler Türkiye Birinciliği'nde Esenkent Okyanus zaferle ayrıldı.

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Okul Sporları Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Okul Sporları Basketbol Gençler Türkiye Birinciliği Erkekler Final müsabakası, İstanbul'da oynandı. Final karşılaşmasında İstanbul Özel Şişli Bilim Doğa Anadolu Lisesi'ni mağlup eden İstanbul Özel Esenkent Okyanus Anadolu Lisesi şampiyon oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Okul Sporları Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Okul Sporları Basketbol Gençler Türkiye Birinciliği Erkekler Final müsabakası, Başakşehir Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Özel Esenkent Okyanus Anadolu Lisesi ile Özel Şişli Bilim Doğa Anadolu Lisesi'nin karşı karşıya geldiği finali, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Başakşehir Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ile öğrenciler izledi. Büyük heyecana sahne olan erkekler finalinde, İstanbul Özel Şişli Bilim Doğa Anadolu Lisesi'ni 82-72 mağlup eden İstanbul Özel Esenkent Okyanus Anadolu Lisesi şampiyon oldu.

BAKAN BAK: ONLAR GELECEĞİN 12 DEV ADAM'I

Ödül töreni öncesinde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, finalde mücadele eden sporcuları tebrik ederek, "Bütün çocuklarımızı tebrik ediyoruz. Okul Sporları Daire Başkanlığımız tarafından organize edilen güzel bir final müsabakası izledik. Muhteşem bir atmosferde oynanan GSB Okul Sporları Basketbol Gençler Türkiye Finallerinin coşkusuna şahit olduk. Onlar geleceğin 12 Dev Adam'ı. Onları alkışlıyoruz. Onlara destek veren ailelerine, öğretmenlerine ve okullarına çok teşekkür ediyorum. Burası gerçekten harika bir final maçına ev sahipliği yaptı. Muhteşem bir salonda, muhteşem bir seyirci ve muhteşem oyuncularla Türk sporu zirveye doğru ilerliyor. Bunu bugün bu salonda gördük. Yeni 12 Dev Adam'lar burada, onları alkışlayalım. Her birinizle gurur duyuyor, gönülden başarılar diliyorum. Her zaman yanındayız" dedi.

DERECEYE GİREN TAKIMLARA KUPALARI TAKDİM EDİLDİ

Final müsabakasının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupaları takdim edildi. İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Başakşehir Kaymakamı Cemil Özgür Öneği ve İstanbul İl Spor Müdürü Muhittin Özbay tarafından ikinci, üçüncü ve dördüncü olan takımların ödülleri verilirken, şampiyon Özel Esenkent Okyanus Anadolu Lisesi'nin kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak takdim etti.

KIZLARDA ŞAMPİYON İSTANBUL ÖZEL BEYLİKDÜZÜ OKYANUS ANADOLU LİSESİ

Erkekler finalinin ardından aynı salonda Okul Sporları Basketbol Gençler Türkiye Birinciliği Kızlar Finali oynandı. Finalde, Ankara Özel Arı Anadolu Lisesi'ni 69-58 mağlup eden İstanbul Özel Beylikdüzü Okyanus Anadolu Lisesi şampiyon oldu. Şampiyon olan kız ve erkek okul takımları, Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) faaliyet programında yer alan, 13-22 Haziran 2026 tarihlerinde Sırbistan'ın Zlatibor şehrinde yapılacak Dünya Liseler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Kaynak: DHA

Anadolu Lisesi, Basketbol, İstanbul, Etkinlik, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Esenkent Okyanus Anadolu Lisesi Şampiyon Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babanın çatıdan attığı demir oğlunu canından etti Babanın çatıdan attığı demir oğlunu canından etti
Trump, Mücteba Hamaney’i işaret etti: Liderlerini iki kez saf dışı bıraktık Trump, Mücteba Hamaney'i işaret etti: Liderlerini iki kez saf dışı bıraktık
Trump, İspanya’yı açıkça tehdit etti: Ticareti kesebiliriz Trump, İspanya'yı açıkça tehdit etti: Ticareti kesebiliriz
Rusya: Orta Doğu’yu kaosa sürükleyen, ABD ve İsrail’in askeri kaçamaklarıdır Rusya: Orta Doğu'yu kaosa sürükleyen, ABD ve İsrail'in askeri kaçamaklarıdır
Galatasaray yenilgisi sonrası Liverpool’da deprem: Takımdan ayrılmak istedi Galatasaray yenilgisi sonrası Liverpool'da deprem: Takımdan ayrılmak istedi
Talimat Bahçeli’den: Ramazan Kaşlı MHP’den ihraç ediliyor Talimat Bahçeli'den: Ramazan Kaşlı MHP'den ihraç ediliyor
Devrim Muhafızları komutanı, İran’ın hiç bilinmeyen füzesini ilk kez açıkladı: Dikkatli olun Devrim Muhafızları komutanı, İran'ın hiç bilinmeyen füzesini ilk kez açıkladı: Dikkatli olun
Uğurcan Çakır, Fernando Muslera’yı aratmıyor Uğurcan Çakır, Fernando Muslera'yı aratmıyor
Erbil’de ABD Konsolosluğu yakınlarında İHA saldırısı Erbil'de ABD Konsolosluğu yakınlarında İHA saldırısı
ABD’yi korku sardı FBI İran’ın Kaliforniya’ya saldırabileceğini ileri sürdü ABD'yi korku sardı; FBI İran'ın Kaliforniya'ya saldırabileceğini ileri sürdü

18:30
CHP Genel Başkanı Özel, eski TBMM Başkanı Arınç’ı ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Özel, eski TBMM Başkanı Arınç'ı ziyaret etti
17:58
Ankara’da 4.1 büyüklüğünde deprem
Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem
17:50
Gerald Ford uçak gemisinde yangın çıktı
Gerald Ford uçak gemisinde yangın çıktı
17:43
Komşu ülkede kadınları askere çağırmaya başladılar
Komşu ülkede kadınları askere çağırmaya başladılar
17:32
Ve Galatasaray Hakan Çalhanoğlu bombasını patlattı
Ve Galatasaray Hakan Çalhanoğlu bombasını patlattı
17:20
İsrail, Lübnan’da üniversiteyi vurdu Türkiye’den sert tepki
İsrail, Lübnan'da üniversiteyi vurdu! Türkiye'den sert tepki
17:04
İşte adliye çıkışı tacizcisinin öldüren kadının ilk sözleri: Sinirlerime hakim olamadım
İşte adliye çıkışı tacizcisinin öldüren kadının ilk sözleri: Sinirlerime hakim olamadım
16:53
İngiliz gazetesinden Mücteba Hamaney hakkında bomba iddia
İngiliz gazetesinden Mücteba Hamaney hakkında bomba iddia
16:21
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’den ilk açıklama
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama
16:12
Trump’ın “1 saatte imha ederiz“ tehdidine İran’dan bomba yanıt
Trump'ın "1 saatte imha ederiz" tehdidine İran'dan bomba yanıt
15:49
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 18:58:20. #7.12#
SON DAKİKA: Esenkent Okyanus Anadolu Lisesi Şampiyon Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.