Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan: \'Galatasaray\'a Karşı Kazanmak İçin En İyi Halinizde Olmalısınız\'

Spor

Eyüpspor, ligin 14'üncü haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan değerlendirmelerde bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Arda Turan, "İyi bir mücadele oldu. Bu kadar büyük bir takıma karşı oynamak kolay değil. Elimizden geldiği kadar oyunu tutmaya çalıştık. Galatasaray'ın birebir baskısını biliyorduk. Ona çözüm üretmeye çalıştık. Savunma arkasında birebir bırakıp onların boyunu uzatmaya çalıştık. Yorgun olacaklarını biliyorduk ama bazı yeteneklerin önüne geçmek kolay değil. İlk yarı boyunca zaman zaman karşılamalarda sıkıntı yaşadık ama oyundan da memnundum. Sonrasında az pas yaptık ama anları doğru oynasak kazanabilirdik. Galatasaray'a karşı burada böyle oynayabilirsiniz. Oyuncularımı gönülden tebrik ediyorum. Sakat ve cezalı oyuncularımız vardı. 1 puan aldık. 42 puana kadar mücadele etmek istiyoruz. Amacımız ligde kalmak" sözlerini sarf etti.

'GİYDİĞİMİZ FORMANIN HAKKINI SONUNA KADAR VERMEK ZORUNDAYIZ'

Saha dışı olaylardan uzak kalmak istediklerini aktaran Arda Turan, "Bu kulüpten aldığımız eğitime göre giydiğimiz formanın hakkını sonuna kadar vermek zorundayız. Biz de bunun için çalıştık. Biz, Eyüpspor'dan ekmeğimizi kazanıyoruz. Sahanın içinde kalmaya devam edeceğiz. Ben hayatımda olmayan yükleri taşımaya alışığım. Allah, buradan başımızın dik çıkmasını sağladı" şeklinde konuştu.

'BURASI BİZİM EVİMİZ'

Galatasaray'da büyüdüğünü ve buranın evi olduğunu aktaran Turan, "Bir lider olarak oyuna konsantre olmaya çalışıyorsunuz. Oyunla ilgili çözümler üretmeye çalıştım. Kolay değil. Burada büyüdüm. Burası bizim evimiz. Bu mücadeleyi göstermek de bizim için çok önemli" dedi.

'BAZEN BİZİ SAVUNMA AYAKTA TUTACAK'

Bazı maçlarda savunma yapmanın önemli olacağına vurgu yapan Turan, "Takımın boyunu kısaltmaya çalıştık. Sonradan Ziyech ve Basthuayi oyuna girdi. Bu oyunculara mesafe verirseniz, daha çok geriye koşarsınız. Benim oyuncularım yaşlı. Bu ligde bazen bizi savunma ayakta tutacak. Geçen sene topa sahip olmak önemliydi" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Eyüspor forması giyen, bu sezon ise Galatasaray'da devam eden Metehan Baltacı'nın performansını değerlendiren Arda Turan, "Metehan Baltacı'yı Galatasaray yetiştirdi. Biz de ona daha fazla oynama şansı verdik. Onda olan özellikleri ortaya çıkarmaya çalıştık. Okan Buruk'un da emeğiyle muhteşem bir hale geldi. Geleceğin milli takım stoperini görüyorum. Onda Bülent Korkmaz'ı da görüyorum" şeklinde konuştu.

'GELİŞMEK İSTİYORSAK FAUL STANDARDI GELİŞMELİ'

Maçın hakeminin yönetimini değerlendiren Arda Turan, "Hakem standartları, üst seviyeye çıkmalı. Bu standartlarla ilerleyemeyiz. Gelişmek istiyorsak faul standardı gelişmeli" dedi.

"Galatasaray'a karşı kazanmak istiyorsanız en iyi halinizde olmalısınız"

'BAZI KAHRAMANLAR ORTAYA ÇIKMALI'

Bu tarz maçlarda bazı kahramanların ortaya çıkması gerektiğini belirten 37 yaşındaki teknik adam, "Böyle büyük maçlar oynarken, bazı kahramanlar ortaya çıkmalı. Galatasaray'a karşı kazanmak istiyorsanız, en iyi halinizde olmalısınız. Buradan Tottenham ve Manchester United puan alamadı. Dorukhan, aylarca diz sakatlığı ile uğraştı. Tayfur, Beşiktaş maçından sonra psikolojik yıpranma yaşadı ve ona rağmen iyi oynadı" sözlerini sarf etti.

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Okan Buruk ile gurur duyuyoruz. Galatasaray camiasının en büyük hocalarından biri. Biz de oralardan çıkmış biri olarak iyi niyet göstermeye çalışıyoruz. 6 dakika da uzatma vardı. Galatasaraylıyım ama oyuncularımın da başını eğdirmem."