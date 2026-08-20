Fatih Terim'den yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı

Galatasaray'da uzun yıllar görev yapan Fatih Terim, Arsene Wenger örneği üzerinden sarı-kırmızılı kulüpte neden kesintisiz şekilde çalışamadığına ilişkin konuştu.

"20 SENE KALSAM ÇOK ŞEY OLURDU"

Terim, "Arsene Wenger gibi 20 sene kalsam, açıkçası çok şey olurdu. Neden olmadı? Sadece benimle ilgili değil, kişilerle ilgili... Camia ile de ilgili değil. Benim sadakatim kulübüme... Orada kararı veren kişiler olunca o zaman yapacağınız bir şey kalmıyor ama bu, benim çalışmasam da camiamı terk edeceğim anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.

"SADAKAT AYNI YOLDA KALABİLMEKTİR"

Sadakat kavramına ilişkin değerlendirmelerde bulunan deneyimli teknik adam, "Sadakat; eskiden daha çok görülen, bugün artık çok da sık rastlamadığımız, önemli bir kavram. Sadakat; şartlara bağlı bir durum değildir. Rüzgar arkadan estiğinde, orada olmak çok önemli değildir. Ama rüzgar karşıdan estiğinde veya fırtınaya yakalandığınızda, aynı yolda kalabilmektir sadakat." dedi.

Terim, kulüp değiştirmelerin günümüzde daha sık yaşandığına dikkat çekerek, "Günümüzde camia, kulüp değiştirmeler çok çabuk olduğu için bugün pek rastlamıyoruz. Ama biz Allah'a şükür sadakat duygusuyla çok genç yaşta tanıştık. Siz romantik diyebilirsiniz ama ben bağlılık derim. Sevgi, yükü paylaşmaktır. En bağlı dediğimiz insanlar son yıllarını başka yerlerde geçirdi. Neden böylesiniz demiyorum ama bu bir karakter ve anlayış meselesidir. Çünkü insan sonunda kazandıklarıyla değil, vazgeçmedikleriyle hatırlanır." ifadelerini kullandı.

"BENİM SADAKATİM KULÜBÜME"

Fatih Terim, bağlılığının kişilere değil Galatasaray'a olduğunu vurgulayarak, "Benim sadakatim kulübüme, benim sadakatım her kişiye değil ki bazı kişilere. Şimdi orada kararı veren kişiler olunca o zaman yapacağınız başka bir şey kalmıyor. Ama bu benim çalışmasam da camiamı terk edeceğim manasına gelmiyor. Ben Avrupa'ya gidiyorum, Afrika'ya gidiyorum, Arabistan'a gidiyorum. Neyse ama camiam değişmiyor." ifadelerini kullandı.

Terim, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra kariyerinde izlediği yolu da anlatarak, "Dediğim gibi bu konuda kişilere pek sadakat kelimesini çok layık görmüyorum. Yani Galatasaray'dan ayrılsak nereye gideceğiz? Öbür taraftan yine buradayız. Ne yapacağız? Ben Galatasaray'a imza attıktan sonra futbolcu olarak başka bir takımda oynamadım. Galatasaray'a hoca olarak geldikten sonra da başka bir takımda çalışmadım. Her camiaya saygım var ama bu benim seçimim. Belki şöyle diyebilirsiniz. Bu bir Adanalı sadakatidir." dedi.

"YALAN DOLAN OLANLAR NEREDE?"

Galatasaray'daki geçmişine değinen Fatih Terim, kendisine haksızlık yapıldığını düşündüğü dönemlere ilişkin de sert ifadeler kullandı.

Terim, "Ben veya başkaları; kurumlar için söylüyorum. Herhangi bir mevkiye geldikleri zaman, kendi menfaatlerini kurumların menfaatlerinin üzerinde tutmayacaklar. Kendi hasetlerini veya hasetlerine, kıskançlıklarına, camiayı alet etmeyecekler. Ben 52 yıldır Galatasaray'dayım. Bana bu bazı şeyleri yapanlar, düşünenler, yalan dolan olanlar neredeler? Ya da haksızlığa uğratmak için uğraşanlar neredeler?" şeklinde konuştu.

"SABIRSIZ DEĞİŞİMLERİ HİÇ KABULLENEMİYORUM"

Fatih Terim, Galatasaray'da yaşadığı ayrılıklara ilişkin konuşurken özellikle başarılı dönemlerin ardından alınan kararları, "Bir yerde inandığın adamın arkasında durduğun zaman bir şey oluyor. Ben sabırsız değişimleri hiç kabullenemiyorum. Ben de bazı şeyi çok merak ediyorum. 4 sene üstte şampiyon olmuşuz. Ayrılıyorum camia hiçbir şey söylemiyor. Demek ki acaba iyi mi kontrol ediliyor o arada? Bilmiyorum. Ve kendi gitti diye bir cümle." ifadeleriyle sorguladı.

"HİÇBİR ŞEY AÇIKLAMADIM"

Galatasaray'dan ayrıldığı dönemlerde yaşananları kamuoyuna anlatmadığını belirten Terim, bazı konuları halen açıklamadığını söyledi.

Terim, "Hiçbir şey de açıklamadım. Anlaşılamadım çünkü anlatmadım. Anlatmıyorum da hala. Ondan sonrakini anlatıyorum zaten. Diyorum ki yani durup dururken liderken iki sene üste şampiyon olmuşken birdenbire imza attı, o attı, bu attı. Neyse zaten sonuncuyu da konuşmaya gerek yok. Bazı şeyler cevap hak etmez" dedi.

Terim, açıklamalarının devamında Galatasaray'da 52 yıllık geçmişine bir kez daha vurgu yaparak, kişisel çıkarların ve anlaşmazlıkların kulüp menfaatlerinin önüne geçirilmemesi gerektiğini ifade etti.