Fener\'in yıldızı Galatasaray\'ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı

Fenerbahçe forması giyen Jhon Duran'ın, Galatasaray'ın yeni transferi Yaser Asprilla için yaptığı sosyal medya hamlesi dikkat çekti.
Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcu Yaser Asprilla'yı kiralık olarak kadrosuna katmasının ardından, sarı-kırmızılı kulüp oyuncunun takımla çıktığı ilk antrenmandan görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımı beğenen isim ise Fenerbahçe'nin golcüsü Jhon Duran oldu. Duran'ın bu hamlesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Jhon Duran ile Yaser Asprilla'nın uzun yıllara dayanan bir dostluğu bulunuyor. Asprilla, İstanbul'a geldikten sonra yaptığı ilk açıklamada Duran'dan bahsederek, "Duran ile 9 yaşından bu yana arkadaşız. Çok yakınız. Onun başarılarından gurur duyuyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Duran'ın Galatasaray paylaşımını beğenmesi bazı Fenerbahçe taraftarlarının tepkisini çekerken, bazı futbolseverler ise bu durumu "ezeli rekabet dostluğu bozmadı" şeklinde yorumladı.
