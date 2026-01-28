Fener'in yıldızı Galatasaray'ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı - Son Dakika
Fener'in yıldızı Galatasaray'ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı


28.01.2026 11:55

Fenerbahçe'nin golcüsü Jhon Duran, Galatasaray'ın yeni transferi Yaser Asprilla'nın sosyal medya paylaşımını beğendi. Duran'ın bu hamlesi sosyal medyada geniş yankı buldu. İki futbolcunun çocukluk arkadaşı oldukları ve Duran'ın Asprilla'nın başarılarından gurur duyduğu biliniyor. Duran'ın bu jesti bazı Fenerbahçe taraftarları tarafından eleştirilirken, bazıları ise 'ezeli rekabet dostluğu bozmadı' şeklinde yorumladı.

Fenerbahçe forması giyen Jhon Duran'ın, Galatasaray'ın yeni transferi Yaser Asprilla için yaptığı sosyal medya hamlesi dikkat çekti.

EZELİ REKABETİ UNUTTURAN BEĞENİ

Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcu Yaser Asprilla'yı kiralık olarak kadrosuna katmasının ardından, sarı-kırmızılı kulüp oyuncunun takımla çıktığı ilk antrenmandan görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımı beğenen isim ise Fenerbahçe'nin golcüsü Jhon Duran oldu. Duran'ın bu hamlesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.



ÇOCUKLUK ARKADAŞLIĞI DETAYI

Jhon Duran ile Yaser Asprilla'nın uzun yıllara dayanan bir dostluğu bulunuyor. Asprilla, İstanbul'a geldikten sonra yaptığı ilk açıklamada Duran'dan bahsederek, "Duran ile 9 yaşından bu yana arkadaşız. Çok yakınız. Onun başarılarından gurur duyuyorum" ifadelerini kullanmıştı.



TARAFTARLARDAN FARKLI YORUMLAR

Duran'ın Galatasaray paylaşımını beğenmesi bazı Fenerbahçe taraftarlarının tepkisini çekerken, bazı futbolseverler ise bu durumu "ezeli rekabet dostluğu bozmadı" şeklinde yorumladı.



  Cihangir Yazici:
    aferın çok güzel hareket

