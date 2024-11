Fenerbahçe, AZ Alkmaar\'ı kaybetti

Spor

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Zeki Murat Göle, AZ Alkmaar maçının ardından yaptığı açıklamada, futbola dair konuşacak çok bir şey olmadığını ifade ederek, ligde oynayacakları Sivasspor maçına odaklanmak zorunda olduklarını söyledi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yardımcı antrenör Zeki Murat Göle açıklamalarda bulundu. Göle, "Bizim açımızdan futbola dair konuşacak çok bir şey yok. Dönünce gerekli değerlendirmeleri detaylı olarak yapacağız. Önümüzde Sivasspor maçı var. Ona odaklanmak zorundayız" değerlendirmesinde bulundu.

"Müsabakadan önce penaltı atacak oyuncular belirleniyor"

Penaltı kullanan oyuncuya nasıl karar verildiği yönündeki soruyu Zeki Murat Göle, "Müsabakadan önce penaltı atacak oyuncular belirleniyor. Hatta 2-3 seçenek olabiliyor. Ama o an oyun içinde kendini iyi hisseden, o an kullanma isteği olan oyuncu kendi aralarında konuştuktan sonra penaltı kullanabiliyor. Olan da budur. En-Nesyri her zaman bu oyuncular arasında oluyor" sözleriyle yanıtladı.

"Belki Avrupa maçları daha da yüksek konsantrasyonla geçiyor"

Avrupa maçlarındaki performansla ilgili soruyu ise Göle, "Ben tam tersini düşünüyorum. Gol yeme açısından değil, konsantrasyon açısından. Belki Avrupa maçları daha da yüksek konsantrasyonla geçiyor. Bu akşamı farklı değerlendirmek gerekebilir. Onun değerlendirmesini de dönünce ekip olarak yapacağız zaten" diye cevapladı. - İSTANBUL