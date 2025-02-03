Fenerbahçe, Çaykur Rizespor\'u 3-2 Geçerek Zirve Takibini Sürdürüyor

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FENERBAHÇE, Süper Lig'in 22'nci haftasında sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor 'u 3-2 mağlup etti. Bu sonucun ardından puanını 51 yapan sarı-lacivertliler, zirve takibini sürdürdü.

Süper Lig'in 22'nci haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan mücadelede hakem Burak Pakkan düdük çaldı. Burak Pakkan'ın yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Samet Çiçek üstlendi. Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü maçı 45+8 ile 79'uncu dakika Edin Dzeko ve 89'uncu dakikada Youssef En Nesyri'nin attığı gollerle 3-2 kazandı. Puanını 51 yapan sarı-lacivertliler, maç fazlasıyla lider Galatasaray ile olan puan farkını 3'e indirdi.

EDIN DZEKO, LİGDE 12'NCİ GOLÜNÜ ATTI

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Edin Dzeko, Çaykur Rizespor ağlarını 2 kez sarsarak galibiyette önemli rol oynadı. 45+8 ile 79'uncu dakikada topu ağlarla buluşturan Dzeko, bu maçın ardından ligdeki gol sayısını 12 yaptı. Tecrübeli futbolcunun 2 tane de asist katkısı bulunuyor.

EN NESYRI LİGDE 3 MAÇTIR BOŞ GEÇMİYOR

Sarı-lacivertli ekibin sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-2 yendiği maçta takımının galibiyet golünü atan Youssef En Nesyri, son 3 lig maçında 5'inci kez fileleri havalandırdı. Faslı futbolcu önceki 2 lig maçında Adana Demirspor ve Göztepe ağlarına 2'şer gol göndermişti. Öte yandan En Nesyri, ligde 13 gol ve 4 asistlik performansa ulaştı.

FASLI GOLCÜ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En Nesyri, Çaykur Rizespor maçında gördüğü sarı kart sebebiyle cezalı duruma düştü. 89'uncu dakikada takımını öne geçiren golü kaydeden En Nesyri, golden sonra formasını çıkardı. Hakem Burak Pakkan'dan sarı kart gören En Nesyri, Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda Alanyaspor ile oynanacak olan maçta forma giyemeyecek.

ANDERSON TALISCA İLK KEZ SARI-LACİVERTLİ FORMAYI GİYDİ

Fenerbahçe'nin kısa süre önce kadrosuna kattığı Anderson Talisca ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi. Maça yedek başlayan Brezilyalı futbolcu, 61'inci dakikada Levent Mercan'ın yerine oyuna girdi.

MILAN SKRINIAR VE DIEGO CARLOS İLK KEZ 11'DE

Sarı-lacivertlilerin yeni transferleri Milan Skriniar ve Diego Carlos, Çaykur Rizespor ile oynanan maça ilk 11'de başladı. Bu karşılaşma iki futbolcunun da sarı-lacivertli formayla ilk 11'de başladığı ilk maç oldu. Milan Skriniar maç kadrosunda yer aldığı ilk karşılaşmaya 11'de başlarken; Diego Carlos ise Göztepe ile oynanan maçın 88'inci dakikasında oyuna dahil olmuştu.