Nesine 3. Lig 6. haftasında oynanan Amasyaspor- Balıkesirspor karşılaşmasında futbol sahalarında eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı.
Balıkesirspor'un ilk yarısını 1-0 önde kapattığı karşılaşmanın son dakikalarına ev sahibi takım 2-1 önde girerken herkesi şoka uğratan an yaşandı. Konuk takımda forma giyen savunma oyuncusu Yiğit Epözdemir, kendi teknik direktörü Levent Eriş'e yumruk attı.
Nedeni henüz bilinmeyen olayın ardından saha bir anda karışırken yaşananlara net bir şekilde hakim olan müsabakanın hakemi, 19 yaşındaki genç futbolcuya direkt kırmızı kart gördü.
Bu sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan ve geçen sezon Adana FK'yı şampiyon yapan teknik direktör Levent Eriş'i takımın başına getiren Balıkesirspor, birçok önemli ismi de kadrosuna katmıştı. Kırmızı-beyazlı takım, Eriş'e yumruk atan Yiğit Epözdemir'i sezon başında Fenerbahçe'den transfer etmişti. Sarı-lacivertliler ile A takımda antrenmanlara da çıkan Yiğit, daha önce Fenerbahçe U19 takımında forma giyiyordu.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'den transfer edilen futbolcu, kendi teknik direktörünü yumrukladı - Son Dakika
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