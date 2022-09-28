Süper Lig'in 8'inci haftasında oynanacak olan karşılaşmaların hakemleri belli oldu. TFF'den yapılan açıklamada, haftanın karşılaşmaları ve görev alacak hakemler şu şekilde:

Kaynak: DHA

Volkan Bayarslan, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.