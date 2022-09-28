Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında pazar günü oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe maçını Volkan Bayarslan yönetecek.
Süper Lig'in 8'inci haftasında oynanacak olan karşılaşmaların hakemleri belli oldu. TFF'den yapılan açıklamada, haftanın karşılaşmaları ve görev alacak hakemler şu şekilde:
CUMARTESİ14.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK: Zorbay Küçük17.00 Kayserispor - Trabzonspor: Ümit Öztürk17.00 MKE Ankaragücü - Başakşehir: Arda Kardeşler20.00 Adana Demirspor - Galatasaray: Halil Umut Meler
PAZAR14.30 Sivasspor - Hatayspor: Erkan Özdamar14.30 Alanyaspor - Giresunspor: Tugay Kaan Numanoğlu17.00 Konyaspor - Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz20.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan
PAZARTESİ
20.00 Fatih Karagümrük - İstanbulspor: Ali Şansalan
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