Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

28.09.2022 14:47
Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında pazar günü oynanacak Beşiktaş -Fenerbahçe maçını Volkan Bayarslan yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında pazar günü oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe maçını Volkan Bayarslan yönetecek.

Süper Lig'in 8'inci haftasında oynanacak olan karşılaşmaların hakemleri belli oldu. TFF'den yapılan açıklamada, haftanın karşılaşmaları ve görev alacak hakemler şu şekilde:

CUMARTESİ

14.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK: Zorbay Küçük17.00 Kayserispor - Trabzonspor: Ümit Öztürk17.00 MKE Ankaragücü - Başakşehir: Arda Kardeşler20.00 Adana Demirspor - Galatasaray: Halil Umut Meler

PAZAR14.30 Sivasspor - Hatayspor: Erkan Özdamar14.30 Alanyaspor - Giresunspor: Tugay Kaan Numanoğlu17.00 Konyaspor - Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz20.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

PAZARTESİ

20.00 Fatih Karagümrük - İstanbulspor: Ali Şansalan


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Kaynak: DHA

Volkan Bayarslan, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu - Son Dakika
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