Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile 16. kez karşı karşıya - Son Dakika
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Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile 16. kez karşı karşıya

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile 16. kez karşı karşıya

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük ile ligde 16. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, bu sezon deplasmanda kayıp yaşamadı ve şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor.

13.04.2024 10:18  Güncelleme: 10:30
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük ile ligde 16. kez karşı kaşıya gelecek. Ligde 20 maçlık yenilmezlik serisi elde eden sarı-lacivertliler, bu sezon deplasmanda kayıp yaşamadı.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fatih Karagümrük ile oynayacak. Mücadele öncesi sarı-lacivertliler, 31 maçta 26 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 82 puanla ikinci sırada bulunuyor. Kırmızı-siyahlılar ise 31 maçta 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 15 mağlubiyetle 30 puanla 18. sırada yer alıyor. Ligde oynadığı son 6 maçta sahadan 3 puanla ayrılan Kanarya, rakibini yenerek şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor.

16. randevu

Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 15 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 10 defa sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 1 kez kazandı. 4 karşılaşma ise berabere sona erdi. Öte yandan Fenerbahçe, rakibine 65 yıldır mağlup olmuyor. Rekabette Fenerbahçe 26 gol atarken, Karagümrük 15 kez gol sevinci yaşadı. İki takım arasında sezonun ilk yarısındaki mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-1'lik skorla kazandı.

Geçtiğimiz sezon Kadıköy'de oynanan ve 5-4 ev sahibi lehine tamamlanan mücadele rekabetteki en gollü maç olarak kayıtlara geçti.

20 maçlık yenilmezlik serisi

Fenerbahçe ligde oynadığı son 20 maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertliler; Fatih Karagümrük, Sivasspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Pendikspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor'u mağlup etti. Ligin ilk yarısında oynanan Adana Demirspor, Galatasaray ve ligin ikinci yarısındaki Samsunspor ve Alanyaspor maçlarından da sahadan berabere ayrıldı.

Fenerbahçe'de eksikler

Adana Demirspor müsabakasında sarı kart görerek bu sezonki 4. sarı kartına ulaşan Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 1 maç men cezası alan İrfan Can Eğribayat'ın yanı sıra Olympiakos maçında sakatlık yaşayan ve menisküs yırtığı tespit edilen Jayden Oosterwolde kadroda olmayacak. Aynı müsabakada sakatlanarak maçtan çıkan Rodrigo Becao, sakatlıklarını atlatarak takımla çalışmalara başlayan Alexander Djiku ve Joshua King'in durumu maç saatinde netlik kazanacak. Mert Hakan Yandaş ise bireysel çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-lacivertliler deplasmanda kaybetmedi

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda 15 maça çıktı. Takımının başında lig tarihinin en iyi dış saha performanslarından birine imza atan Teknik Direktör İsmail Kartal, 14 galibiyet, 1 beraberlik elde ederken mağlubiyet yaşamadı. Trabzon'da aldığı son galibiyetle birlikte deplasmanda 43 puan toplayan Fenerbahçe, rakip fileleri 35 kez havalandırdı. Kanarya, konuk olduğu 10 lig maçında ise kalesini gole kapattı.

7 futbolcu kart sınırında

Fenerbahçe'de, Fatih Karagümrük karşılaşması öncesi 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Michy Batshuayi, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Edin Dzeko ve Ferdi Kadıoğlu sarı kart ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular yarınki müsabakada sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Sivasspor karşısında yer alamayacak.

Ligin en golcü takımı

Süper Lig'de 31 hafta itibarıyla 82 puan toplayan Fenerbahçe, bu süreçte 29 maçta gol atmayı başardı. Takımın hücum yönü istatistiklere de yansırken, sarı-lacivertliler rakip filelere 83 gol gönderdi. Kanarya, ligde en golcü takım konumunda yer alıyor. Sarı-lacivertlilerin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, kaydettiği 19 golle gol krallığında zirvede yer alıyor.

İsmail Kartal ile Tolunay Kafkas 5. kez rakip

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, bugüne kadar 4 kez rakip oldu. Bu süreçte Kartal; Fenerbahçe ve Gaziantepspor'u çalıştırırken; Kafkas da Karabükspor, Akhisar Belediye ve MKE Ankaragücü'nün başındaydı. İsmail Kartal'ın ekipleri 3 galibiyet elde ederken, Kafkas'ın takımları 1 galibiyet aldı.

Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak

Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Serkan Çimen yapacak. Maçın 4. hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile 16. kez karşı karşıya - Son Dakika

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