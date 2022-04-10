Fenerbahçe Galatasaray'ı tiye aldı! "Bir aslan miyav dedi" videosu sosyal medyayı salladı - Son Dakika

50 yıldır çare bulunamıyor! Sovyetlerin yarattığı "Cehennem Kapısı" için Avrupa devrede

Kürtler Mansur Yavaş'a oy verir mi? Soruyu yanıtlayan Demirtaş farklı bir isim de zikretti

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı 2-0 yendi. Karşılaşma sonrasında sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından paylaştığı video sosyal medyayı yıktı geçti.

"BİR ASLAN MİYAV DEDİ"

Kadıköy'de Galatasaray'ı 2-0'lık skorla deviren Fenerbahçe, karşılaşmanın ardından paylaştığı videoyla ortalığı salladı. "Bir aslan miyav dedi" kapağıyla paylaşılan ve oyuncak bir aslanın görüntülerine yer verildiği videoya taraftarlar beğeni yağdırdı.