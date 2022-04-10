Fenerbahçe Galatasaray'ı tiye aldı! "Bir aslan miyav dedi" videosu sosyal medyayı salladı - Son Dakika
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Fenerbahçe Galatasaray'ı tiye aldı! "Bir aslan miyav dedi" videosu sosyal medyayı salladı

10.04.2022 23:06

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı 2-0 yendi. Fenerbahçe, "Bir aslan miyav dedi" kapağıyla paylaşılan videoda oyuncak bir aslan kullanıldı. Taraftarın oldukça beğenisini kazanan bu videoya kısa süre içerisinde binlerce beğeni geldi.

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı 2-0 yendi. Karşılaşma sonrasında sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından paylaştığı video sosyal medyayı yıktı geçti.

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"BİR ASLAN MİYAV DEDİ"

Kadıköy'de Galatasaray'ı 2-0'lık skorla deviren Fenerbahçe, karşılaşmanın ardından paylaştığı videoyla ortalığı salladı. "Bir aslan miyav dedi" kapağıyla paylaşılan ve oyuncak bir aslanın görüntülerine yer verildiği videoya taraftarlar beğeni yağdırdı.

Tarihte eşi benzeri görülmedi! Fenerbahçe'nin oyuncak aslanlı galibiyet videosu sosyal medyayı yıktı
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Son Dakika Spor Fenerbahçe Galatasaray'ı tiye aldı! 'Bir aslan miyav dedi' videosu sosyal medyayı salladı - Son Dakika


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