Fenerbahçe ve Galatasaray Başkanı PFDK\'ya sevk edildi

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımları açıkladı. TFF'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Samsunspor Kulübü'nün 14.01.2024 tarihinde oynanan Samsunspor - Sivasspor Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Sivasspor Kulübü futbolcusu Bangaly Fode Koita'nın 14.01.2024 tarihinde oynanan Samsunspor-Sivasspor Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 15.01.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Gaziantep Futbol Kulübü'nün 14.01.2024 tarihinde oynanan Gaziantep FK - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Fenerbahçe Kulübü'nün 14.01.2024 tarihinde oynanan Gaziantep FK - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Galatasaray Kulübü'nün 15.01.2024 tarihinde oynanan Galatasaray - Kayserispor Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan videolu paylaşımın içeriğinde yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca ve 16.01.2024 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarda yer alan "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Dursun Aydın Özbek'in (Galatasaray A.Ş. Kulübü Başkanı) müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabında (X) yapılan videolu paylaşımın içeriğindeki açıklamalarda yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca ve 16.01.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabında (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Kayserispor Kulübü'nün 15.01.2024 tarihinde oynanan Galatasaray - Kayserispor Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Galatasaray Kulübünün 12.01.2024 tarihinde Kulüp Başkanının ve Yöneticisinin kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Dursun Aydın Özbek'in (Galatasaray A.Ş. Kulübü Başkanı) 12.01.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabında (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

Erden Timur'un (Galatasaray A.Ş. Kulübü İdarecisi) 12.01.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabında (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." - İSTANBUL