ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe Alagöz Holding, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, rakibini 82-56 mağlup etti. Bu sonuçla seride durumu 3-0 yapan sarı-lacivertliler, ligi şapiyon olarak tamamladı.
Fenerbahçe, rakibini daha önceki maçlarda 75-68 ve 83-76 mağlup etmişti. Fenerbahçe, bu sonuçla birlikte FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin ardından ligde de şampiyonluğa uzandı ve bu sezon ikinci kupasını kazandı.
Fenerbahçe Alagöz Holding, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni yenerek üst üste 5, toplamda ise 17. şampiyonluğunu elde etmiş oldu.
Son Dakika › Spor › Futbolda yüzü bir türlü gülmeyen Ali Koç'u avutacak şampiyonluk: Üst üste 5, toplamda 17 kez şampiyon Fenerbahçe! - Son Dakika