Futbolda yüzü bir türlü gülmeyen Ali Koç'u avutacak şampiyonluk: Üst üste 5, toplamda 17 kez şampiyon Fenerbahçe!

Bir zam da kolaya! 2,5 litre fiyatını duyanlar kulaklarına inanamayacak

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe Alagöz Holding, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, rakibini 82-56 mağlup etti. Bu sonuçla seride durumu 3-0 yapan sarı-lacivertliler, ligi şapiyon olarak tamamladı.

BU SEZON İKİNCİ KUPA

Fenerbahçe, rakibini daha önceki maçlarda 75-68 ve 83-76 mağlup etmişti. Fenerbahçe, bu sonuçla birlikte FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin ardından ligde de şampiyonluğa uzandı ve bu sezon ikinci kupasını kazandı.

ÜST ÜSTE 5, TOPLAMDA 17. ŞAMPİYONLUK

Fenerbahçe Alagöz Holding, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni yenerek üst üste 5, toplamda ise 17. şampiyonluğunu elde etmiş oldu.