Fenerbahçe, Kayserispor ile 46. kez karşı karşıya - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Kayserispor ile 46. kez karşı karşıya

Fenerbahçe, Kayserispor ile 46. kez karşı karşıya

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında sahasında oynayacağı Kayserispor ile ligde 46. kez karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, galibiyetle derbiye moralli gitmek ve Galatasaray'ın puan farkını azaltmanın hesaplarını yapıyor. İki takım arasındaki rekabette en farklı galibiyeti Fenerbahçe almıştır.

11.05.2024 09:49
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında sahasında oynayacağı Kayserispor ile ligde 46. kez karşı kaşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da sahasında Kayserispor ile oynayacak. Mücadele öncesi sarı-lacivertliler, 35 maçta 28 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 90 puanla ikinci sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılılar ise 35 maçta 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 13 mağlubiyetle 41 puanla 13. sırada yer alıyor. Kayseri ekibinin TFF Kulüp Lisans Kurulu tarafından yapılan incelemeler sonrası 3 puanı silinmişti. Tüm maçların aynı saatte başlayacağı haftada Fenerbahçe, rakibini yenerek derbiye moralli gitmek ve 6 puan gerisindeki Galatasaray ile puan farkını azaltmanın hesaplarını yapıyor. Kanarya, yarınki karşılaşmadan puan kaybetmesi, Galatasaray'ın da kazanması halinde matematiksel olarak şampiyonluk şansını kaybedecek.

Ligde 46. randevu

Kayserispor ile Fenerbahçe ligde 46. kez mücadele edecek. Geride kalan 45 maçta sarı-lacivertliler 28 galibiyet elde ederken, 8 kez de sarı-kırmızılılar hanesine 3 puan yazdırdı. 9 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Bu süreçte Fenerbahçe 98 gol atarken, Kayserispor ise 48 gol kaydetti. Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan müsabakayı Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin 3, Cengiz Ünder'in de tek golüyle 4-3'lük skorla kazandı.

Farklı skorlar

İki takım arasındaki rekabette en farklı galibiyeti Fenerbahçe 7-0'lık skorla aldı. 20 Şubat 2005'te Kadıköy'de oynanan müsabaka en farklı galibiyet oldu. Sarı-lacivertlilerin, sarı-kırmızılılara karşı 2 Nisan 2018'de 5-0, 29 Aralık 2013'te de 5-1'lik galibiyetleri yer alıyor. Kayserispor ise 2008-2009 ve 2016-2017 sezonlarında iki kez 4-1'lik galibiyet elde etti. Bu sezonki 7 gollü maç en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

24 maçlık yenilmezlik serisi

Fenerbahçe ligde oynadığı son 24 maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertliler bu süreçte Fatih Karagümrük ve Beşiktaş'ı 2'şer kez, Sivasspor, Kayserispor, İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Pendikspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor'u mağlup etti. Ligin ilk yarısında oynanan Adana Demirspor, Galatasaray ile ligin ikinci yarısındaki Samsunspor, Alanyaspor, Sivasspor ve Konyaspor maçlarından da sahadan berabere ayrıldı.

6 futbolcu kart sınırında

Fenerbahçe'de Kayserispor karşılaşması öncesi 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Michy Batshuayi, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Rodrigo Becao, Edin Dzeko ve Ferdi Kadıoğlu sarı kart ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular yarınki müsabakada sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Galatasaray derbisinde cezalı olacak.

Mert Müldür cezalı, 3 isim sakat

Fenerbahçe'nin sağ beki Mert Müldür, sarı kart cezası nedeniyle sarı-kırmızılılara karşı forma giyemeyecek. Sakatlığı süren İsmail Yüksek'in yanı sıra Konya maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve sol ayak arka alt adalesinde yırtık tespit edilen İrfan Can Kahveci ve sol ayak bileğinde ödem tespit edilen Bright Osayi Samuel'in tedavileri sürüyor. Bu 3 futbolcu da maç kadrosunda olmayacak. Geçtiğimiz günlerde takımla çalışmalara başlayan Jayden Oosterwolde'nin durumuna teknik heyet maç günü karar verecek.

Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak

Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanacak müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Tonusoğlu'nun yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ile Candaş Elbil yapacak. Maçın 4. hakemi ise Turgut Doman olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Kayserispor ile 46. kez karşı karşıya - Son Dakika

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