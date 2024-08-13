Fenerbahçe, Lille ile berabere kalarak Avrupa Ligi\'ne veda etti

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho , "Ben her zaman dürüst biriyimdir. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Bugün takım olarak her şeyi yaptık. Maç içinde oyuncularım farklı şartlara uyum sağladı. 3-4 tane net pozisyon kaçırdık. Bugün sadece 1 takım kazanmayı hak etti. Diğer takım ise maçı kazandı" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu rövanşında Lille ile 90 dakikası 1-0 sona eren maçın uzatma bölümü sonucunda 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 2-1 kazanan Lille, play-off turuna yükselen ekip oldu. Sarı-lacivertli ekip ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasından devam edecek.

Bu maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu. Oyuncularıyla gurur duyduğunu belirten Jose Mourinho, "Ben her zaman dürüst biriyimdir. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Bugün takım olarak her şeyi yaptık. Maç içinde oyuncularım farklı şartlara uyum sağladı. 3-4 tane net pozisyon kaçırdık. Bugün sadece 1 takım kazanmayı hak etti, diğer takım ise maçı kazandı. Ekonomik anlamda kaybettik. Şampiyonlar Ligi bu konuda önemli bir destek. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmazdık ve finale ulaşamazdık. Belki birkaç büyük takımı yenebilirdik. Biz Avrupa Ligi'nde çok iyi işler yapabiliriz ama eğer. Şimdi Süper Lig maçımıza odaklanacağız ve Avrupa Ligi kurasını bekleyeceğiz. Bugün Fred ve Ferdi gibi iki tane yaratıcı oyuncumuz yoktu. 1 tanesinin olmaması bile zor ama 2 tanesinin olmaması çok zor. Eğer ile ilgili cümlemin devamını merak ediyorsanız Roma - Sevilla finalini izlemeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YER ALMAK İSTERDİM AMA AVRUPA LİGİ'NDE ŞANSIMIZ VAR"

Kendisinin Şampiyonlar Ligi'nde olmayı tercih edeceğini ancak Avrupa Ligi'nde şansları olduğunu aktaran Mourinho, "Ben bir profesyonelim ve buraya yardım etmek için geldim. Beni değil kulübümüz, oyuncularımız ve taraftarlarımız için beni etkiliyor. Ben Şampiyonlar Ligi'nde yer almak isterdim ama Avrupa Ligi'nde şansımız var. Çekişme anlamında Avrupa Ligi daha iyi" sözlerini sarf etti.

"İKİ MAÇTA DA MAÇIN OYUNCUSU CHEVALIER'Dİ"

İki maçta da maçın oyuncusunun Lille kalecisi Chevalier olduğuna değinen Portekizli teknik adam, "Normalde futboldan çok fazla anlamayan gazeteciler data ve istatistiklere odaklanırlar. İstatistikler bazen maçı yansıtmaz ama bazen de yansıtır. Bir takım maçı kazanabilmek için yeteri kadar pozisyon üretti. Kalecileri arka arkaya kurtarışlar yaptı. Lille'de 3 tane karşı karşıya kaçırdığım gol pozisyonu vardı. Biz korkmayan bir takıma karşı oynadık. Rakibin amacı topu korumak ve saklamaktı. Gol atmak için şutları yoktu. Kazanmak isteyen takım baskılı oynar. İki maçta da maçın oyuncusu Chevalier'di. Bu saydığım şeylerin maçın iyi bir yansıması olduğunu düşünüyorum. Dünyanın en iyi takımları bile 2 tane oyuncusunun olmamasının acısını çekerler. Fred'in olmayacağını duymak bizim için zor bir durumdu. Bugün Ferdi'nin de olmayacağını duymak kötü oldu. Maç günü sabah bu haberi aldık ve dinamiklerimizi değiştirmek gerekti. Şimdi Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi hedeflerimize doğru yürüyeceğiz" şeklinde konuştu.

"YENİ FORMAT BİRAZ GARİP"

UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ndeki yeni format hakkında konuşan Jose Mourinho, "Avrupa Ligi'nin yeni formatı neden böyle bilmiyorum. Bu karar neden verildi bilmiyorum. Ama adapte olmamız gerekiyor. Artık 6 değil 8 maç oynuyorsunuz. Her hafta ortasında maç oynuyorsunuz. Umarım Süper Lig'deki rakiplerimiz de bu maçları oynarlar. Yeni format biraz garip. Bazı rakiplerle sadece içeride bazıları ile dışarıda oynuyorsunuz. Para karar veriyor bizim de buna uyum sağlamamız gerekiyor" dedi.

Sakat oyuncular var diye transfer talep etmeyeceğine değinen tecrübeli teknik adam, "Bu oyuncular sakatlandı ama sezon boyunca sakat olmayacaklar. Mümkün olduğunca çabuk dönmelerini sağlamaya çalışacağız. Ben bir şey talep etmiyorum" sözlerini sarf etti.

"EN ÖNEMLİ SIRADAKİ TURNUVADIR"

Ligde zor bir maç oynayacağını aktaran Mourinho, "Benim için en önemli turnuva sıradaki turnuvadır. Ligde zor bir maç oynayacağız. Çok fazla üst üste maç oynadık. Çok kısa süre içerisinde 5 maç oynadık. Hazırlık anlamında birçok oyuncu farklı fazlarda. İki tane zor deplasman maçına çıkacağız ve bu maçlardan puanlar almaya çalışacağız" diyerek sözlerini noktaladı.