Fenerbahçe nefes aldı

-Vitor Pereira'dan beklenen sistem değişikliği geldi

-İrfan Can Kahveci göz doldurdu

-Mesut ile İrfan arasında dikkat çeken istatistik-Berke Özer kalesinde güven verdi-Kim Min-Jae'den kritik hamleler-Mesut Özil ve Crespo, "Gerçek Fenerbahçeli" oldu-Pereira'dan maç sonu şampiyonluk vurgusu-Tüm dikkatler Olympiakos maçına çevrildi

Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasındaki derbi mücadelesinde deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek kötü gidişata "dur" dedi.Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Fenerbahçe, derbi mücadelesinde Galatasaray'a konuk oldu. Karşılaşmayı 1-0 geriye düşmesine rağmen 31'inci dakikada Mesut Özil ve 90+4'üncü dakikada Miguel Crespo'nun attığı goller ile 2-1 kazanan sarı-lacivertli ekip, ligde 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Lider Trabzonspor ile aradaki puan farkını maç fazlasıyla 7'ye düşüren Fenerbahçe, haftayı 23 puanla 5'inci sırada kapattı.VITOR PEREIRA'DAN BEKLENEN SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ GELDİFenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, sezon başından bu yana Galatasaray maçına kadar geçen süreçte tüm karşılaşmalarda üçlü savunma tercih etmişti. Özellikle son haftalarda gelen puan kayıplarının ardından sistem konusunda eleştiriler alan Portekizli teknik adamın, Galatasaray derbisine nasıl çıkacağı merakla bekleniyordu. Pereira, Galatasaray maçında üçlü savunmadan vazgeçerek dörtlü savunmaya geçiş yaptı. Defans hattında sağ bekte Ferdi Kadıoğlu'nu, sol bekte ise Filip Novak'ı kullanan Portekizli teknik adam, stoper ikilisini ise Tisserand ve Min Jae'den oluşturdu. Orta sahanın ortasında Mert Hakan Yandaş ve Jose Sosa'ya formayı veren Pereira, hücum hattında ise İrfan Can Kahveci, Miha Zajc ve Mesut Özil'e şans tanıdı. Tecrübeli teknik adamın forvet bölgesindeki tercihi ise Mergim Berisha oldu.İRFAN CAN KAHVECİ GÖZ DOLDURDUSezon başından bu yana geçen süreçte yaşadığı sakatlıklar dolayısıyla formasından birçok maçta uzak kalan İrfan Can Kahveci, Galatasaray derbisinde Fenerbahçe'nin en çok dikkat çeken isimlerin başında geldi. Orta alandan aldığı toplarla Fenerbahçe'nin geliştirdiği birçok atakta pay sahibi olan tecrübeli oyuncu, Mesut Özil'in golünde attığı pasla da taraflı tarafsız herkesin beğenisini topladı. Oyunda kaldığı 71 dakika boyunca 6 ikili mücadele kazanıp 4 başarılı top sürme girişiminde bulunan Kahveci, 2 isabetli şut çekip 1 de asist yaparak galibiyette önemli pay sahibi oldu.MESUT İLE İRFAN ARASINDA DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKFenerbahçe'nin iki önemli ismi İrfan Kahveci ile Mesut Özil arasında ortaya çıkan bir istatistik, derbi maçında da devam etti. Sarı-lacivertli ekip, bu iki oyuncunun bu sezon aynı anda ilk 11'de sahaya çıktığı üç maçta da üç puanı hanesine yazdırmayı başardı. Bu iki oyuncu, ilk olarak Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında 1-0 kazanılan Adana Demirspor mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Ardından HJK Helsinki'ye karşı iç sahada 1-0 kazanılan UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme karşılaşmasında ilk 11'de yer alan bu ikili, son olarak derbi mücadelesinde de ilk 11'de şans buldu. Adana Demirspor karşısında alınan galibiyette İrfan Can'ın yaptığı asist ile Fenerbahçe kariyerinin ilk golünü atan Mesut Özil, yine İrfan Can'ın asistiyle bu kez derbi maçında Galatasaray'a karşı ağları havalandırmayı başardı.BERKE ÖZER KALESİNDE GÜVEN VERDİFenerbahçe'de Altay Bayındır'ın sakatlığının ardından eldivenleri devralan Berke Özer, derbi maçında gösterdiği performansla beğenileri topladı. Genç kaleci, bel ağrısı nedeniyle Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarılmış ve sarı-lacivertli ekibin derbi öncesi gerçekleştirdiği bazı idmanlarda yer alamamıştı. Derbiye iki gün kala soğuk algınlığı yaşadığı için de idmana çıkamayan genç file bekçisi, yaşadığı olumsuz durumlara rağmen derbide yaptığı kurtarışlarla dikkat çekti. Özellikle Galatasaray'ın maçın ilk yarısında skor 0-0'ken Feghouli ile yakaladığı pozisyonda son derece kritik bir kurtarış yapan 21 yaşındaki kaleci, Diagne ve Cicaldau'nun şutlarında da önemli kurtarışlar yaparak Fenerbahçe'nin derbide göze çarpan isimlerinden biri oldu.KIM MIN-JAE'DEN KRİTİK HAMLELERBu sezon ilk kez dörtlü savunma ile maça başlayan Fenerbahçe'de savunmanın merkezinde Marcel Tisserand ile birlikte görev alan Kim Min-Jae, Galatasaray derbisinde gösterdiği performans ile bir kez daha taraftarların beğenisini kazandı. Geldiği günden bu yana istikrarı ve gayretiyle kısa sürede savunmanın en önemli isimlerinden biri olan Güney Koreli oyuncu, Galatasaray'ın geliştirdiği ataklarda yaptığı pas araları ve kazandığı kritik toplarla dikkat çekti. 25 yaşındaki oyuncu, derbi maçta 6 kez top uzaklaştırırken, 4 de pas arası yaptı.MESUT ÖZİL VE CRESPO "GERÇEK FENERBAHÇELİ" OLDUGeçtiğimiz sezonun devre arasında takıma katılan Mesut Özil, kariyerinde 2'nci kez çıktığı Galatasaray derbisinde gol atarak ilk kez bir derbide gol sevinci yaşamış oldu. Karşılaşmaya kaptan olarak çıkan Özil, 31'inci dakikada attığı gol ile skoru 1-1 getirerek bu sezonki 5'inci golünü kaydetti.Öte yandan transfer döneminin son günlerinde takıma katılan Miguel Crespo da Türkiye'de ilk kez bir derbi maçta gol sevinci yaşadı. 90+4'üncü dakikada yaptığı sert vuruş ile meşin yuvarlağı filelerle buluşturan Portekizli oyuncu, takımına galibiyeti getirdi.PEREIRA'DAN MAÇ SONU ŞAMPİYONLUK VURGUSUFenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Galatasaray karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalarda şampiyonluk isteğini bir kez daha yineledi. Şampiyonluk yolunda bir aile olmanın önemine vurgu yapan Portekizli teknik adam, "Ben buraya 2'nci, 3'üncü, 4'üncü olmaya gelmedim, şampiyon olmaya geldim. Ancak birlikte olursak uzun zamandır beklediğimiz şampiyonluğa ulaşabiliriz" diyerek şampiyonluğa olan inancını kaybetmediğinin altını çizdi.TÜM DİKKATLER OLYMPIAKOS MAÇINA ÇEVRİLDİ

Galatasaray karşısında aldığı galibiyetle şampiyonluk yarışından kopmayan ve moral kazanan Fenerbahçe'de sırada Olympiakos maçı var. UEFA Avrupa Ligi'nde 4 maçta topladığı 5 puanla 3'üncü sırada yer alan sarı-lacivertli ekip, 6 puanla 2'nci sırada yer alan Yunan ekibiyle perşembe günü deplasmanda karşı karşıya gelecek. Rakibini deplasmanda mağlup etmesi durumda son maçlar öncesinde gruptan çıkmak için ciddi bir adım atacak olan Fenerbahçe'de hedef, o maçtan da üç puan alıp derbi galibiyetini daha da değerli hale getirmek.