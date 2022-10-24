Arda Güler'den Galatasaray taraftarını çıldırtan beğeni: İş kendilerine gelince mi adalet aramaya başladılar?

Galatasaray taraftarı, Arda Güler'in bu beğenisi sonrası sosyal medyada genç oyuncuya büyük tepki gösterdi. İşte gelen tepkilerden bazıları;

17 yaşındaki başarılı futbolcu, bir televizyon kanalında yorumculuk yapan eski Fenerbahçeli oyuncu Abdülkerim Durmaz 'ın "İş Galatasaray'a gelince mi adalet aramaya başladılar?" sözlerinin paylaşıldığı tweet'i beğendi.

Fenerbahçe 'nin 17 yaşındaki futbolcusu Arda Güler 'in, Twitter 'da beğendiği bir paylaşım gündeme oturdu.

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