Arda Güler'den Galatasaray taraftarını çıldırtan beğeni: İş kendilerine gelince mi adalet aramaya başladılar? - Son Dakika
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Arda Güler'den Galatasaray taraftarını çıldırtan beğeni: İş kendilerine gelince mi adalet aramaya başladılar?

24.10.2022 11:40

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler'in eski Fenerbahçeli oyuncu Abdülkerim Durmaz'ın, "İş Galatasaray'a gelince mi adalet aramaya başladılar?" sözlerini içeren paylaşımını beğenmesi hakem Ali Palabıyık'ın skandal kararlarıyla damga vurduğu Alanyaspor maçı sonrası gergin olan Galatasaray taraftarlarının tepkisini çekti.

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki futbolcusu Arda Güler'in, Twitter'da beğendiği bir paylaşım gündeme oturdu.

ARDA GÜLER'İN İMALI PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Galatasaray-Alanyaspor maçında yaşanan tartışmalı kararların ardından sarı kırmızılı camiadan tepki sesleri yükselirken, Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler'in imalı paylaşımı dikkat çekti.

DURMAZ'IN ATTIĞI TWEET'İ BEĞENDİ

17 yaşındaki başarılı futbolcu, bir televizyon kanalında yorumculuk yapan eski Fenerbahçeli oyuncu Abdülkerim Durmaz'ın "İş Galatasaray'a gelince mi adalet aramaya başladılar?" sözlerinin paylaşıldığı tweet'i beğendi.

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GENÇ OYUNCUYA TEPKİ YAĞDI

Galatasaray taraftarı, Arda Güler'in bu beğenisi sonrası sosyal medyada genç oyuncuya büyük tepki gösterdi. İşte gelen tepkilerden bazıları;

  • Arda Güler böyle tweetler atmaya devam et, senden topçu falan olmaz otur yedek kulübesinde
  • Arda Güler'i genç yetenek diye övüyoruz, tam hak ettiğin yerdesin
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