Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki futbolcusu Arda Güler'in, Twitter'da beğendiği bir paylaşım gündeme oturdu.
Galatasaray-Alanyaspor maçında yaşanan tartışmalı kararların ardından sarı kırmızılı camiadan tepki sesleri yükselirken, Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler'in imalı paylaşımı dikkat çekti.
17 yaşındaki başarılı futbolcu, bir televizyon kanalında yorumculuk yapan eski Fenerbahçeli oyuncu Abdülkerim Durmaz'ın "İş Galatasaray'a gelince mi adalet aramaya başladılar?" sözlerinin paylaşıldığı tweet'i beğendi.
Galatasaray taraftarı, Arda Güler'in bu beğenisi sonrası sosyal medyada genç oyuncuya büyük tepki gösterdi. İşte gelen tepkilerden bazıları;
Son Dakika › Spor › Arda Güler'den Galatasaray taraftarını çıldırtan beğeni: İş kendilerine gelince mi adalet aramaya başladılar? - Son Dakika