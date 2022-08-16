Fenerbahçeli Arda Güler'in Kasımpaşa'ya attığı gol Messi'ye benzetildi - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçeli Arda Güler'in Kasımpaşa'ya attığı gol Messi'ye benzetildi

16.08.2022 09:18
Fenerbahçeli Arda Güler'in Kasımpaşa'ya attığı gol Messi'ye benzetildi

6-0 biten Kasımpaşa maçında Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in attığı ilk golün Lionel Messi'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki 100. golüne benzemesi sosyal medyada gündem oldu. Hem Türk, hem de yabancı futbolseverler, Arda Güler için övgü dolu yorumlar yaptı.

Kasımpaşa'yı 6 golle deviren Fenerbahçe'de sonradan oyuna girerek 2 gol atan Arda Güler maçın parlayan isimlerinden biri oldu. Genç yıldızın, İstanbul ekibinin filelerine bıraktığı ilk gol ise Lionel Messi'nin Şampiyonlar Ligi'nde attığı 100. gole benzetildi.

ARDA GÜLER'DEN BACAK ARASI GOL

Karşılaşmanın 86. dakikasında rakip ceza sahası önünde topla buluşan Arda Güler, mükemmel bir dribling ile içeriye girdi ve kalecinin bacak arasından topu ağlara yolladı. 18 yaşındaki futbolcunun bu enfes golü, futbolseverlere Messi'yi hatırlattı.

Dünya, Arda Güler-Messi benzerliğini konuşuyor! Kasımpaşa maçındaki golü olay oldu
Görüntü: Beinsports
Dünya, Arda Güler-Messi benzerliğini konuşuyor! Kasımpaşa maçındaki golü olay oldu
Görüntü: Beinsports
Dünya, Arda Güler-Messi benzerliğini konuşuyor! Kasımpaşa maçındaki golü olay oldu
Görüntü: Beinsports
Dünya, Arda Güler-Messi benzerliğini konuşuyor! Kasımpaşa maçındaki golü olay oldu
Görüntü: Beinsports
Dünya, Arda Güler-Messi benzerliğini konuşuyor! Kasımpaşa maçındaki golü olay oldu
Görüntü: Beinsports

MESSI'NİN GOLÜ YENİDEN GÜNDEM OLDU

2017-2018 sezonunda Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi 16 turunda Chelsea karşısında attığı gol ile Devler Ligi'nde 100. kez fileleri havalandırmıştı. Arda Güler'in performansı sonrası sosyal medyada yeniden gündem olan gol, yabancı ve Türk futbolseverlere "Yeni bir Messi doğuyor" yorumları yaptırdı.

Dünya, Arda Güler-Messi benzerliğini konuşuyor! Kasımpaşa maçındaki golü olay oldu
Dünya, Arda Güler-Messi benzerliğini konuşuyor! Kasımpaşa maçındaki golü olay oldu
Dünya, Arda Güler-Messi benzerliğini konuşuyor! Kasımpaşa maçındaki golü olay oldu
Dünya, Arda Güler-Messi benzerliğini konuşuyor! Kasımpaşa maçındaki golü olay oldu
Dünya, Arda Güler-Messi benzerliğini konuşuyor! Kasımpaşa maçındaki golü olay oldu
Dünya, Arda Güler-Messi benzerliğini konuşuyor! Kasımpaşa maçındaki golü olay oldu
YORUMLAR
500
Yorumcu Rıdvan Dilmen Kasımpaşa'ya 2 gol atan Arda Güler hakkında konuştu: Eveledi, geveledi Yorumcu Rıdvan Dilmen Kasımpaşa'ya 2 gol atan Arda Güler hakkında konuştu: Eveledi, geveledi Arda Güler ve Valencia'dan gol resitali! Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup etti Arda Güler ve Valencia'dan gol resitali! Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup etti

Lionel Messi, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçeli Arda Güler'in Kasımpaşa'ya attığı gol Messi'ye benzetildi - Son Dakika


Son Dakika
09:18 Fenerbahçeli Arda Güler'in Kasımpaşa'ya attığı gol Messi'ye benzetildi
09:09 Aslı Bekiroğlu'nun yüzüne patladı
08:59 Erkan Baş'tan sol muhalefet açıklaması: 15-20 gün içerisinde ilan edilecek
08:24 Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'ye gelecek mi? Jorge Jesus kahkaha atarak yanıtladı
08:23 Petek Dinçöz kına gecesinde eğlendi! Boşandıktan kısa süre sonra yeniden evleniyor
08:20 30'dan fazla ürünün indirime girdiği Tarım Kredi'nin kasap reyonunda da fiyatlar inecek
08:39 İstanbul'da ortakların alacak verecek kavgası cinayetle sonuçlandı! Cesedin başında bekledi
08:39 Sokak ortasındaki iğrenç taciz kameraya yansıdı
02:18 Zelenski'den hayati açıklama: Türkiye'ye de darbe olur
02:04 Eski ABD Başkanı Trump, FBI ajanlarının pasaportlarını çaldığını öne sürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 09:26:58. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçeli Arda Güler'in Kasımpaşa'ya attığı gol Messi'ye benzetildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement