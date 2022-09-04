Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan 'Cristiano Ronaldo' açıklaması: Hiç mi hesap kitap yapan yok - Son Dakika
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan 'Cristiano Ronaldo' açıklaması: Hiç mi hesap kitap yapan yok

04.09.2022 00:46
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan 'Cristiano Ronaldo' açıklaması: Hiç mi hesap kitap yapan yok

Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 2-0 yendiği maçın ardından konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Hiç mi hesap kitap yapan yok, futbol dünyasından bu kadar mı bihaber insanlar var? Cristiano Ronaldo'nun Türkiye'ye son dakikada geleceğine inanmak gerçeklikten çok uzak. Bu algıları yapmak ve sonra Fenerbahçe yönetimi yapamadı dedirtmek için oluyor bunlar" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Cristiano Ronaldo'nun Fenerbahçe'yle prensipte anlaştığı haberleri spor basınında geniş yer bulmuş ve bu konu sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer almıştı.

"HİÇ Mİ HESAP KİTAP YAPAN YOK"

Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 2-0 yendiği maçın ardından Ali Koç açıklamalarda bulundu. Ronaldo konusuyla ilgili de konuşan Koç, "Hiç mi hesap kitap yapan yok, futbol dünyasından bu kadar mı bihaber insanlar var. Cristiano Ronaldo'nun Türkiye'ye son dakikada geleceğine inanmak gerçeklikten çok uzak. Bu algıları yapmak ve sonra Fenerbahçe yönetimi yapamadı dedirtmek için oluyor bunlar" dedi.

Ali Koç'un açıklamalarından satır başları;

"Avrupa'da oynuyoruz, burada çalınan faullerin yarısı orada çalınmıyor. Oyun sürekli duruyor. Crespo'yu resmen ezdiler bugün, bir tanesi kart görmedi. Hakemlerin oyun akışını biraz daha hızlandırmaları lazım.

TFF VE GALATASARAY'A YAPILAN SİLAHLI SALDIRILAR

TFF ve Galatasaray'a yapılan saldırıları meczup kişiler tarafından yapılan, tekrarlanmayacak olaylar olarak görmek istiyorum. Bir an önce açığa çıkmalı. Devletimiz çok kısa sürede suçluları buldu. Ancak bize yapılan saldırı hala faili meçhul. Türkiye'ye yakışmıyor.

"WEGHORST, HOCAMIZIN PROFİLİNE UYMADI"

Yurt dışından bugün geldim. Bazı gazeteler alaycı bir şekilde ele almışlar; 'Fırsat transferi buymuş.' Yok Trabzonspor'un bizimle ilgili paylaşımları... Weghorst da bize önerildi, hocanın profiline uymadı.

"MAXİ GOMEZ'LE ANLAŞTIK, HOCAMIZI İKNA EDEMEDİK"

Maxi Gomez bize önerildi. Geçen hafta anlaştık. Valencia 48 saat süre verdi. 48 saat dolunca hocamızı ikna edemedik. Salı günü dedik ki, devam etmeyeceğiz. Trabzonspor'un Maxi Gomez'i, bizim arzumuza rağmen aldığı konusu, Trabzonspor'un 8 şampiyonluğu ne kadar gerçekse, bu da o kadar gerçektir.

"ÜÇ AY ÖNCE BATSHUAYİ'NİN FİYATI BU MUYDU?"

Batshuayi hakkında konuşan Koç; "Batshuayi, hocamızın verdiği üç profilden biriydi. Üç ay önce Batshuayi'nin fiyatı bu muydu? Yok Nottingham evrakları yetiştirememiş... Fenerbahçe taraftarı uyanın artık.

"HER ŞEYE DÜDÜK ÇALINMASIN"

Trabzonspor maçında iki penaltının verilmediği söyleniyor, izlemedim. İlk dört haftada hakem kararları sıkıntılı. Daha fazla girmek istemiyorum. Adil yönetim ve standart olsun. Maçın oynama süreleri uzun olsun. Her şeye düdük çalınmasın. Anadolu takımları sürekli yerde.

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Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan 'Cristiano Ronaldo' açıklaması: Hiç mi hesap kitap yapan yok - Son Dakika


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