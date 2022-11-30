Fenerbahçe hazırlık maçında İspanyol rakibini devirdi! Yıldız futbolcu sakatlandı - Son Dakika
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Fenerbahçe hazırlık maçında İspanyol rakibini devirdi! Yıldız futbolcu sakatlandı

30.11.2022 22:24

Fenerbahçe'nin Rayo Vallecano ile oynadığı hazırlık maçında rakibin hamlesiyle yere düşen Joao Pedro, sedyeyle oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadı. Sarı-lacivertliler karşılaşmayı 3-1'lik skorla kazandı.

İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile hazırlık maçı yapan Fenerbahçe'de Joao Pedro'nun sakatlığı tat kaçırdı. Brezilyalı futbolcu maçı sedyeyle terk etti. Sarı-Lacivertliler, 3-1'lik galibiyete sevinemedi.

Fenerbahçe'nin yıldızı çok kötü sakatlandı! Döktüğü gözyaşı taraftarı kahretti
Görüntüler S Sport'tan alınmıştır.

10 DAKİKA OYNAYABİLDİ

60. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın yerine oyuna dahil olan Pedro, sadece 10 dakika sahada kalabildi. 70. dakikada rakibin hamlesiyle yere yığılan forvet adeta acıdan kıvrandı. Sağlık ekiplerini kendisi çağırdı.

Fenerbahçe'nin yıldızı çok kötü sakatlandı! Döktüğü gözyaşı taraftarı kahretti

GÖZYAŞI DÖKTÜ

Tecrübeli forvet oyuncusu sedyeyle oyundan çıktı. Gözyaşlarına boğulan Pedro'ya taraftar sahip çıktı. Sezon başında İtalya'dan transfer edilen Pedro, sakatlığı sebebiyle ilk bölümü de kaçırmıştı.

Fenerbahçe'nin yıldızı çok kötü sakatlandı! Döktüğü gözyaşı taraftarı kahretti

GERİ DÖNÜŞ

Fenerbahçe, 22'nci dakikada Trejo'nun golüyle geriye düştü. Osayi'nin 71'de attığı penaltı golüyle skor eşitlendi. 76'da Josjua King Fenerbahçe'yi öne geçirdi. 83'te Ferdi Kadıoğlu skoru belirledi.

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Joao Pedro, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe hazırlık maçında İspanyol rakibini devirdi! Yıldız futbolcu sakatlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe hazırlık maçında İspanyol rakibini devirdi! Yıldız futbolcu sakatlandı - Son Dakika
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