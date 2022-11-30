Fenerbahçe hazırlık maçında İspanyol rakibini devirdi! Yıldız futbolcu sakatlandı

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İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile hazırlık maçı yapan Fenerbahçe'de Joao Pedro'nun sakatlığı tat kaçırdı. Brezilyalı futbolcu maçı sedyeyle terk etti. Sarı-Lacivertliler, 3-1'lik galibiyete sevinemedi.

Görüntüler S Sport'tan alınmıştır.

10 DAKİKA OYNAYABİLDİ

60. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın yerine oyuna dahil olan Pedro, sadece 10 dakika sahada kalabildi. 70. dakikada rakibin hamlesiyle yere yığılan forvet adeta acıdan kıvrandı. Sağlık ekiplerini kendisi çağırdı.

GÖZYAŞI DÖKTÜ

Tecrübeli forvet oyuncusu sedyeyle oyundan çıktı. Gözyaşlarına boğulan Pedro'ya taraftar sahip çıktı. Sezon başında İtalya'dan transfer edilen Pedro, sakatlığı sebebiyle ilk bölümü de kaçırmıştı.

GERİ DÖNÜŞ

Fenerbahçe, 22'nci dakikada Trejo'nun golüyle geriye düştü. Osayi'nin 71'de attığı penaltı golüyle skor eşitlendi. 76'da Josjua King Fenerbahçe'yi öne geçirdi. 83'te Ferdi Kadıoğlu skoru belirledi.