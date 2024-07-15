Fenerbahçe, Oğuz Aydın ile prensip anlaşmasına vardı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Oğuz Aydın ile prensip anlaşmasına vardı

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Fenerbahçe, transfer çalışmaları kapsamında Alanyasporlu sağ kanat oyuncusu Oğuz Aydın ile prensip anlaşmasına vardı. Oğuz Aydın, İstanbul'a gelerek transfer görüşmelerini ilerletmek için sağlık kontrollerinden geçecek ve resmi sözleşmeye imza atacak.

15.07.2024 23:19
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Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Oğuz Aydın, transfer görüşmelerini ilerletmek için İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, son olarak Alanyaspor forması giyen 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Oğuz Aydın ile prensip anlaşmasına vardı. Oğuz Aydın, kendisi ve kulübü ile yapılan görüşmelerin ardından İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'na inen 23 yaşındaki futbolcu, kendisini bekleyen araç ile alandan ayrıldı.

Oğuz Aydın, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

Fenerbahçe, Oğuz Aydın ile prensip anlaşmasına vardı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Oğuz Aydın ile prensip anlaşmasına vardı - Son Dakika

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