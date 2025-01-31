Fenerbahçe Opet, Melikgazi Kayseri Basketbol'a Yenildi - Son Dakika
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Fenerbahçe Opet, Melikgazi Kayseri Basketbol'a Yenildi

Fenerbahçe Opet, Melikgazi Kayseri Basketbol\'a Yenildi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Opet, Melikgazi Kayseri Basketbol ile oynadığı maçta 75-67'lik sonuçla mağlup oldu. İlk periyodu önde kapatmasına rağmen devreyi geride tamamlayan Fenerbahçe, ligdeki 3. mağlubiyetini aldı.

31.01.2025 17:17  Güncelleme: 17:19
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SALON: Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu

HAKEMLER: Özge Şentürk Bayraktar, Benhür İrcel, Erdoğan Çelebi

FENERBAHÇE OPET: Williams 6, Sevgi Uzun 12, Allemand 3, Milic 11, Sabally 14, Tilbe Şenyürek 21, Ayşe Yılmaz,

MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Powers 29, Dangerfield 29, Diallo 2, Kübra Erat 5, Fall 10, Doğa Adıcan, Şuğranur Hatice Sönmez, Meltem Avcı, Gonca Karataş

1'İNCİ PERİYOT: 16-13

DEVRE: 29- 39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 46-56

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2024-2025 sezonu 20'nci haftası Fenerbahçe Opet, Melikgazi Kayseri Basketbol'u misafir etti. Maçın ilk periyodunu 16-13 önde kapatan sarı-lacivertli takım oyundaki üstünlüğünü koruyamadı ve devreyi geride kapadı: 29-39

3'üncü periyodu da önde kapatan Kayseri temsilcisi maçtan da 75-67 galip ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla lider Fenerbahçe Opet, ligdeki 3'üncü mağlubiyetini alırken, konuk ekipte 29'ar sayı atan Powers, Dangerfield'ın performansı galibiyette etkili oldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Opet, Melikgazi Kayseri Basketbol'a Yenildi - Son Dakika

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