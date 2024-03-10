Fenerbahçe, Pendikspor\'u 4-1 mağlup ederek yenilmezlik serisini 18 maça çıkardı

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel: Maça iyi başladık ama mağlup ayrıldık

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Kocaelispor, evinde konuk ettiği Tuzlaspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, maça iyi başlamalarına rağmen pozisyonları değerlendiremediklerini ve üzgün olduklarını söyledi. Tuzlaspor Yardımcı Antrenörü Andaç Gürkan Kocabıyık ise zor bir deplasmandan 3 puan almanın mutluluğunu yaşadıklarını ve önlerindeki Erzurumspor FK maçına moralli gideceklerini belirtti.