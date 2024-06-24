Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları başladı. Sarı-lacivertliler yeni sezona hazırlık kampı kapsamında Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde ilk antrenmanını yaptı.
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho da Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki çalışmayla birlikte takımın başında ilk idmanına çıktı.
Fenerbahçe, yeni sezon öncesin hazırlıkları kapsamındaki ilk hazırlık maçını burada oynayacak. Sarı-lacivertliler ilk hazırlık maçında 29 Haziran Cumartesi günü Petrolul Ploieşti ile 10.30'da karşılaşacak.
Bu maçın ardından İstanbul'a dönecek Fenerbahçe, sonrasında kamp için Avusturya'ya gidecek. Avusturya'da Fenerbahçe 3 hazırlık karşılaşması oynayacak. Fenerbahçe, Avusturya'daki hazırlıklar kapsamında Admira Wacker, Hajduk Split ve Strasbourg ile karşılaşacak.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe sezonu açtı! Jose Mourinho sahaya indi - Son Dakika
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