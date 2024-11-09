Fenerbahçe, Sivasspor'u Ağırlıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe, Sivasspor'u Ağırlıyor

Fenerbahçe, Sivasspor\'u Ağırlıyor

Fenerbahçe, Süper Lig'de Sivasspor ile evinde karşılaşacak; Mourinho tribünde olacak.

09.11.2024 13:20
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Fenerbahçe, evinde Sivasspor'u konuk edecek

Fenerbahçe'de kulübede Zeki Murat Göle yer alacak

Sarı-lacivertliler gol yollarında sıkıntı çekmiyor

37'nci randevu

Jose Mourinho yine tribünde

Efe ALDEMİR/ İSTANBUL, - FENERBAHÇE, Süper Lig'in 12'nci haftasında yarın sahasında Sivasspor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Çimen üstlenecek. Zorlu Trabzonspor deplasmanından son dakika golüyle 3 puanı elde eden Fenerbahçe, 23 puanla 3'üncü sırada yer alıyor. Lider Galatasaray ile arasında 5 puan fark olan sarı-lacivertliler, evinde hata yapmak istemiyor.

SARI-LACİVERTLİLER GOL YOLLARINDA SIKINTI ÇEKMİYOR

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde gol sıkıntısı çekmiyor. Fenerbahçe, bu sezon oynadığı 18 resmi maçın tamamında rakip fileleri havalandırmayı başardı. Fenerbahçe'de tecrübeli golcü Edin Dzeko, tüm kulvarlarda 11 gol ile takımın en golcüsü durumunda. Dzeko, Süper Lig'de kaydettiği 7 golle krallık yarışında Ciro Immobile'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 37'NCİ RANDEVU

Fenerbahçe ve Sivasspor Süper Lig'de 37'nci kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler oynanan karşılaşmaların 20'sinden galip ayrıldı. 9 karşılaşma beraberlikle sona ererken 7 maçtan ise kırmızı-beyazlılar kazanan taraf oldu. Sarı-lacivertlilerin evinde oynadığı maçlarda ise üstünlüğü bulunuyor. Kadıköy'de oynanan 18 karşılaşmanın 13'ünü Fenerbahçe kazandı. Konuk ekip Sivasspor, Kadıköy'de 3 maçta galip gelmeyi başarırken, 2 karşılaşma berabere sonuçlandı.

JOSE MOURINHO YİNE TRİBÜNDE

Son olarak Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Manchester United maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle maçı tribünden takip etmişti. Trabzonspor karşısında da rakip takım taraftarına yönelik sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle 1 maç men cezası alan Mourinho, yine takımının yanında olamayacak. AZ Alkmaar karşısında takımın başında olan Zeki Murat Göle, Sivasspor maçında da takımın başında yer alacak.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe'de Sivasspor maçı öncesi 3 eksik oyuncu bulunuyor. Sakatlıkları sebebiyle AZ Alkmaar karşısında da takımını yalnız bırakan İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder ve geçtiğimiz günlerde ameliyat olan Jayden Oosterwolde Sivasspor karşısında forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Alexander Djiku'nun ise maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin Sivasspor karşısında muhtemel 11'i ise şöyle;

"Livakovic - Osayi, Becao, Çağlar, Kostic, Amrabat, Fred, Tadic, Maximin, Szymanski, En-Nesyri"

Kaynak: DHA

Jose Mourinho, Fenerbahçe, Sivasspor, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Sivasspor'u Ağırlıyor - Son Dakika

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