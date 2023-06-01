Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un da şampiyon yapamadığı Fenerbahçe'de gelecek sezon ne olacak kaygısı şimdiden başladı. Sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medya üzerinden Sergen Yalçın'ın takımın başına gelmesi yönünde paylaşımlar yaptı.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan teknik direktör Jorge Jesus'un performansını eleştiren sarı-lacivertli futbolseverler, sosyal medyada çalışma başlattı. Fenerbahçeli taraftarlar, Sergen Yalçın isminin ortaya atılmasının ardından Twitter'da 'Sergen Yalçın Fenere' etiketini Türkiye gündemine soktu.
İşte Fenerbahçe taraftarının Sergen Yalçın için yazdıkları:
Son Dakika › Spor › Sosyal medya ayağa kalktı! Taraftarın ağzında tek bir isim var: Jesus'u gönderin onu getirin - Son Dakika