Fenerbahçe taraftarları Sergen Yalçın için kampanya başlattı - Son Dakika
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Fenerbahçe taraftarları Sergen Yalçın için kampanya başlattı

21.06.2023 21:30

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışı devam ederken, taraftarlar Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesi için sosyal medyada kampanya başlattı. Yalçın'ın henüz Neftçi Bakü ile anlaşmadığı ve kararını vermek için süre istediği belirtiliyor.

Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'la yollarını ayıran Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışı devam ederken taraftarlar, Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesi için sosyal medyada kampanya başlattı.

HENÜZ KARAR VERMEDİ

İsmi sarı-lacivertli kulüple anılan Sergen Yalçın, Azerbaycan takımı Neftçi Bakü ile yaptığı görüşmenin ardından İstanbul'a dönüyor. Yalçın'ın henüz Neftçi Bakü ile anlaşmadığı, kararını vermek için kulüpten süre istediği kaydediliyor.

TARAFTARLAR KAMPANYA BAŞLATTI

Bu gelişmerin ardından sarı-lacivertli taraftarlar, Sergen Yalçın'ın yeni teknik direktörleri olması için sosyal medyadan kampanya başlattı. Twitter'da açılan ÇareSergenYalçın etiketine Fenerbahçeliler destek verdi. Etiket kısa sürede Twitter gündeminde birinci sıraya yükseldi.

İşte o tweetlerden bazıları;

Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı, gündemdeki İsmail Kartal'ı değil onu istiyor
Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı, gündemdeki İsmail Kartal'ı değil onu istiyor
Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı, gündemdeki İsmail Kartal'ı değil onu istiyor
Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı, gündemdeki İsmail Kartal'ı değil onu istiyor
Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı, gündemdeki İsmail Kartal'ı değil onu istiyor
Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı, gündemdeki İsmail Kartal'ı değil onu istiyor
Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı, gündemdeki İsmail Kartal'ı değil onu istiyor
Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı, gündemdeki İsmail Kartal'ı değil onu istiyor
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Sergen Yalçın, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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