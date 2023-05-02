Fenerbahçe ve Galatasaray'ı ezip geçen Şenol Güneş'ten ilgi çeken sözler: Ligin seyrinde de bazı işler karıştı

Son haftalara girilen Süper Lig'de zirve yarışına dahil olan Beşiktaş'ta deneyimli çalıştırıcı Şenol Güneş, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları;

"HAVA GÜZEL, SAHA GÜZEL"

"Hava güzel, saha güzel. Maçta da öyleydi. Ama o güzelliği yapan oynanan oyundur, oyuncuların arzusu, taraftarın beklediği coşku, birlikte hareket etmek, pes etmemek, oyunun bütün gereklerini yerine getirmektir. Oyun da eksiklerimiz de var ama artı değerleri fazla olan 40-45 bin seyircinin önünde mahcup olmamak güzel. Güzelliği veren bir takım yan sebepler vardır ama işinizi iyi yaptığınızda saha da, hava da güzel görünüyor. Sağlığınız yerinde değilse, işiniz iyi değilse güneş vursa da olur vurmasa da olur. Güzellikler önce içimizde sonra dışarıda olur. İç, dış motivasyonumuz bugün itibariyle yerinde."

"DERBİDEN İYİ İZLENİMLERLE AYRILDIK"

"Bana yansıyan şekliyle baktığınızda, herkesin oynanan oyundan mutlu olduğunu, takdir ettiğini, saygı gösterdiğini, aynı zamanda hayranlıkla izlediğini gözlemliyorum. Bunlar güzel şeyler. Bunu yaptığımızda iyi takım olduğumuzu göstereceğiz. Herkesin beğendiği futbolu oynamak, kendimiz oynarken keyif almak, bunlar güzel şeyler. Derbiden iyi izlenimlerle ayrıldık. Bunlarla mutlu oluyor. Sürdürülebilir hale getirmek lazım. Başlangıcına göre daha iyi durumdayız. Oyun anlayışı, fizeksel, taktik olarak iyi durumdayız. Antalya maçında neler yapabileceğimizi göreceğiz. Zor bir maç Antalya maçı. Organize bir takım, savunmayı iyi yapabilen bir takım. Önde hareketli oyuncuları var. Kendi sahamızda 2 puan kaybettik onlara. Onu da aldığımızda daha moralli oluruz."

"BEKLENMEYEN PUANLAR KAYBETTİK"

"İşimizi iyi yapmak durumundayız. İşimizi iyi yaparsak, eleştiri olur ama eleştirilerden etkilenerek daha doğruyu yakalarız. Biz bu maçı kazanmasak da eleştiri olacaktı. Şampiyonluk sürecine gelirsek, dün, bugün her zaman o yarışta varsınız. Bugün de çok iyi durumda değiliz. Oyun olarak iyi olsak da, sonuç olarak düşündüğümüz yerde değiliz. Bizim dönemimizde beklenmeyen puanlar da kaybettik. Ama oyun olarak umut vermek, camianın güvenini ve moralini arttırıyor."

"WEGHORST İLE ABOUBAKAR'I KIYASLAMAK İSTEMİYORUM"

"Weghorst ile Aboubakar'ı kıyaslamak istemiyorum. İkisi de iyi oyuncu. Weghorst bizle gol attı, Aboubakar daha önce de bizimleydi. Şimdi de bizimle. Yetenekleri, oyuncu karakteri ve ait olma duygusuyla çok ön planda ama hala zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ama yeteneklerini tartışmıyorum. O da kapatmak için çalışıyor. Daha önceki form grafiğini yakalayacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ta iyi işler yaptı, şimdi de yapıyor. Memnunuz ondan."

"LİGİN SEYRİNDE DE BAZI İŞLER KARIŞTI"

"Benim ağzımdan çok şey yazılıyor, "Şampiyonluk hayal değil, şampiyon oluruz, bitti" hiçbiri doğru değil. Ligdeki sıralamaya bakmadan, her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Her maçtan sonra da analizimizi yapacağız. Bugün de aynısını yaptık. Maçtan önce düşündüğümüz şeylerin hayata geçmesi bizi mutlu etti. Ama yine de eksiklerimiz oldu. Bu eksiklerimiz savunmada ve hücumda azdı. O bakımdan iyi. Lideri yendik ama şampiyonluk getirmedi bize. Birincinin yerine geçmedik. Antalyaspor maçını nasıl kazanırız. Onu düşüneceğiz. Toplam 4 maçımız var. Bu seneki ligin gidişinde olumsuzluklar var. Bizi değil, birçok takımı etkileyebilir. Bazen 3, bazen 15 günde maç yapıyorsunuz. Maalesef onu da yaşayacağız. Antalyaspor maçından sonra oyunculara 3-4 gün izin vereceğim. Ondan sonra da Azerbaycan'daki maçı 13'ünde yapıp döneceğiz. Ondan sonra Adana Demirspor maçına hazırlanacağız. Ondan sonra Kasımpaşa ve Konyaspor maçları var. Bu 4 maçı kazanarak ligi kapatacağız. Yerimiz ne olur bilmiyoruz. Hala yarışta birinci Galatasaray, ikinci Fenerbahçe. İyi takımlar var. Alınan bir karardan dolayı lig düşme sayısı azalınca, ligin seyrinde de bazı işler karıştı bence."