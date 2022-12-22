Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen stoperden akılalmaz hata! - Son Dakika
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Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen stoperden akılalmaz hata!

22.12.2022 21:05

Adana Demirspor'un milli stoperi Samet Akaydın, Türkiye Kupası'ndan Rizespor maçında yaptığı hatayla taraftarlara saç baş yoldurdu. Topu kontrol etmek için 3 kez fırsat yakalayıp hepsinde ıskalayan futbolcu rakibe adeta asist yaptı. 4 milyon euroya Fenerbahçe'ye imza atması beklenen Samet için sosyal medyada ilginç yorumlar yapıldı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Adana Demirspor ile Spor Toto 1. Lig ekibi Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı. Çaykur Rizespor, ilk yarıda skoru 2-0'a getirdi.

F.Bahçe'nin 4 milyon euroya transfer etmek üzere olduğu milli stoperden akılalmaz hata

SAMET İNANILMAZI BAŞARDI

Çaykur Rizespor, 45+1'de Hümmet'le bulduğu golle skoru 2-0 yaptı. Samet'in yaptığı hatalar zinciri gole sebebiyet verdi. Topu kontrol etmek için 3 kez fırsat yakalayan Samet, hepsinde hata yaptı. Topu önünde bulan Hümmet ise fırsatı kaçırmadı. Fenerbahçe'nin gündemindeki Samet için sosyal medyada paylaşımlar yapıldı.

F.Bahçe'nin 4 milyon euroya transfer etmek üzere olduğu milli stoperden akılalmaz hata

4 MİLYON EURO ÖDENECEK

Samet Akaydın'ın bonservisi için Fenerbahçe'nin 4 milyon euro ödeyeceği konuşulurken yapılan bu hata milli futbolcuyu tartışma konusu haline getirdi.

F.Bahçe'nin 4 milyon euroya transfer etmek üzere olduğu milli stoperden akılalmaz hata

İşte sosyal medyadaki yorumlar:

F.Bahçe'nin 4 milyon euroya transfer etmek üzere olduğu milli stoperden akılalmaz hata
F.Bahçe'nin 4 milyon euroya transfer etmek üzere olduğu milli stoperden akılalmaz hata
F.Bahçe'nin 4 milyon euroya transfer etmek üzere olduğu milli stoperden akılalmaz hata
F.Bahçe'nin 4 milyon euroya transfer etmek üzere olduğu milli stoperden akılalmaz hata
YORUMLAR
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Adana Demirspor, Türkiye Kupası, Fenerbahçe, Rizespor, Spor, Son Dakika

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