Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen stoperden akılalmaz hata!

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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Adana Demirspor ile Spor Toto 1. Lig ekibi Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı. Çaykur Rizespor, ilk yarıda skoru 2-0'a getirdi.

SAMET İNANILMAZI BAŞARDI

Çaykur Rizespor, 45+1'de Hümmet'le bulduğu golle skoru 2-0 yaptı. Samet'in yaptığı hatalar zinciri gole sebebiyet verdi. Topu kontrol etmek için 3 kez fırsat yakalayan Samet, hepsinde hata yaptı. Topu önünde bulan Hümmet ise fırsatı kaçırmadı. Fenerbahçe'nin gündemindeki Samet için sosyal medyada paylaşımlar yapıldı.

4 MİLYON EURO ÖDENECEK

Samet Akaydın'ın bonservisi için Fenerbahçe'nin 4 milyon euro ödeyeceği konuşulurken yapılan bu hata milli futbolcuyu tartışma konusu haline getirdi.

İşte sosyal medyadaki yorumlar: