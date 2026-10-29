Fenerbahçe'de Dirk Kuyt dönemi başladı! Göztepe öncesi acil toplantı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Fenerbahçe'de Dirk Kuyt dönemi başladı! Göztepe öncesi acil toplantı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe\'de Dirk Kuyt dönemi başladı! Göztepe öncesi acil toplantı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe\'de Dirk Kuyt dönemi başladı! Göztepe öncesi acil toplantı
Haber Videosu

Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından geçici olarak teknik direktörlük görevine getirilen Dirk Kuyt, Göztepe karşılaşması öncesinde futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, Hollandalı çalıştırıcının yönetiminde maçın hazırlıklarını sürdürdü.

İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası Fenerbahçe'de geçici olarak teknik direktörlük görevini üstlenen Dirk Kuyt, Göztepe maçı öncesinde takımla bir araya geldi.

Fenerbahçe'de Dirk Kuyt dönemi başladı! Göztepe öncesi acil toplantı

Hollandalı çalıştırıcı, antrenman öncesinde futbolcularla toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından sarı-lacivertli ekip, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.

ANTRENMAN ÖNCESİ CUMHURİYET BAYRAMI HATIRASI

Fenerbahçe'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı da unutulmadı. Antrenman öncesinde futbolcular ve teknik heyet bir araya gelerek Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Fenerbahçe'de Dirk Kuyt dönemi başladı! Göztepe öncesi acil toplantı
Fenerbahçe'de Dirk Kuyt dönemi başladı! Göztepe öncesi acil toplantı
Fenerbahçe'de Dirk Kuyt dönemi başladı! Göztepe öncesi acil toplantı
Fenerbahçe'de Dirk Kuyt dönemi başladı! Göztepe öncesi acil toplantı
Fenerbahçe'de Dirk Kuyt dönemi başladı! Göztepe öncesi acil toplantı
Fenerbahçe'de Dirk Kuyt dönemi başladı! Göztepe öncesi acil toplantı
Fenerbahçe'de Dirk Kuyt dönemi başladı! Göztepe öncesi acil toplantı
Fenerbahçe'de Dirk Kuyt dönemi başladı! Göztepe öncesi acil toplantı
Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe'ye büyük kolaylık! Aziz Yıldırım'a mesaj gönderdiAbdullah Avcı'dan Fenerbahçe'ye büyük kolaylık! Aziz Yıldırım'a mesaj gönderdi Fenerbahçe taraftarından yönetime çağrı! Dünyaca ünlü hocayı istiyorlarFenerbahçe taraftarından yönetime çağrı! Dünyaca ünlü hocayı istiyorlar Ne Montella ne Kocaman ne Avcı! İşte Aziz Yıldırım'ın en çok istediği hocaNe Montella ne Kocaman ne Avcı! İşte Aziz Yıldırım'ın en çok istediği hoca Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe'ye tek şart: O giderse gelirimAykut Kocaman'dan Fenerbahçe'ye tek şart: O giderse gelirim
İsmail KartalFenerbahçeDirk KuytSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzmir’de tüyleri diken diken eden 29 Ekim kutlaması İzmir'de tüyleri diken diken eden 29 Ekim kutlaması
Okulda sadece ikisi var Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar Okulda sadece ikisi var! Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar
Mamak’ta istinat duvarı yıkılan apartman tahliye edildi, 17 katlı binanın temeli göründü Mamak'ta istinat duvarı yıkılan apartman tahliye edildi, 17 katlı binanın temeli göründü
Şehit babası protokol düzenine tepki gösterdi: Hani baş tacıydık Şehit babası protokol düzenine tepki gösterdi: Hani baş tacıydık?
Tren istasyonunda katliam Görüntüler korkunç Tren istasyonunda katliam! Görüntüler korkunç
Hesap değişiyor Memurların maaşında yeni dönem Hesap değişiyor! Memurların maaşında yeni dönem
Çölün ortasında şaşırtan manzara Yayılmasını durduramıyorlar Çölün ortasında şaşırtan manzara! Yayılmasını durduramıyorlar
Galatasaray’dan gönderilmişti Yeni takımında fırtına gibi esiyor Galatasaray'dan gönderilmişti! Yeni takımında fırtına gibi esiyor
Kapadokya’da peribacası çöktü İlk görüntüler korkunç Kapadokya'da peribacası çöktü! İlk görüntüler korkunç
Görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tahliye edildi İşte ilk fotoğrafı Görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tahliye edildi! İşte ilk fotoğrafı
Aliyev, Türkiye’ye gelmiyor İşte nedeni Aliyev, Türkiye'ye gelmiyor! İşte nedeni
Arda Güler’in beklediği haber sonunda geldi Arda Güler'in beklediği haber sonunda geldi
Kupada büyük sürpriz 3. Lig ekibi Süper Lig’den düşen takıma gol yağdırdı Kupada büyük sürpriz! 3. Lig ekibi Süper Lig'den düşen takıma gol yağdırdı
18:08
Abdullah Avcı’dan Fenerbahçe’ye büyük kolaylık Aziz Yıldırım’a mesaj gönderdi
Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe'ye büyük kolaylık! Aziz Yıldırım'a mesaj gönderdi
18:07
Kapadokya’daki peribacası faciasında can kaybı 3’e çıktı
Kapadokya'daki peribacası faciasında can kaybı 3'e çıktı
17:24
3 eksik var İşte Galatasaray’ın Konyaspor kadrosu
3 eksik var! İşte Galatasaray'ın Konyaspor kadrosu
16:38
Kupada büyük sürpriz 3. Lig ekibi Süper Lig’den düşen takıma gol yağdırdı
Kupada büyük sürpriz! 3. Lig ekibi Süper Lig'den düşen takıma gol yağdırdı
16:21
Arda Güler’in beklediği haber sonunda geldi
Arda Güler'in beklediği haber sonunda geldi
16:20
Aliyev, Türkiye’ye gelmiyor İşte nedeni
Aliyev, Türkiye'ye gelmiyor! İşte nedeni
15:58
Kapadokya’da peribacası çöktü İlk görüntüler korkunç
Kapadokya'da peribacası çöktü! İlk görüntüler korkunç
14:33
Şehit babası protokol düzenine tepki gösterdi: Hani baş tacıydık
Şehit babası protokol düzenine tepki gösterdi: Hani baş tacıydık?
14:25
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde istifa etti
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde istifa etti
14:20
Sergen Yalçın iddiası ortalığı karıştırdı TFF’den jet açıklama geldi
Sergen Yalçın iddiası ortalığı karıştırdı! TFF'den jet açıklama geldi
14:01
Sinem Dedetaş’a ev hapsi şartıyla tahliye
Sinem Dedetaş'a ev hapsi şartıyla tahliye
13:46
Bu nereden çıktı şimdi Galatasaray’da Osimhen depremi
Bu nereden çıktı şimdi! Galatasaray'da Osimhen depremi
13:11
Okulda sadece ikisi var Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar
Okulda sadece ikisi var! Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 18:39:46. #7.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Dirk Kuyt dönemi başladı! Göztepe öncesi acil toplantı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android