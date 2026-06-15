Fenerbahçe’de yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımları belli oldu

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde mazbata töreninin ardından yeni yönetim kurulu, ilk resmi toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Aziz Yıldırım liderliğindeki yönetimde bazı görev dağılımları netleşirken, 2026-2027 sezonu kombine yenileme satışlarının 17 Haziran'da başlayacağı duyuruldu.

GÖREV DAĞILIMLARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

15 Haziran 2026 tarihinde saat 11:00-16:00 arasında yapılan toplantıda, yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı ve kulübün acil gündem maddeleri ele alındı.

İŞTE AZİZ YILDIRIM'IN A TAKIMI

Başkan Aziz Yıldırım liderliğindeki yeni yönetimde Barış Göktürk Başkan Vekili, Mahmut Uslu ise Genel Sekreter olarak görevlendirildi. Futbol yapılanmasında ise Feridun Geçgel'in Futbol A.Ş.'den sorumlu yönetici olarak görev alacağı, Cihan Kamer'in de futbol şubelerinde sorumluluk üstleneceği açıklandı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu, mazbata sonrası ilk resmi toplantısını bugün 15 Haziran 2026 tarihinde saat 11.00 – 16.00 arasında gerçekleştirmiş olup; Yönetim Kurulu üyelerinin görev dağılımı ve gündemde bekleyen acil işlerin sonuca bağlanması üzerine istişare yapmıştır.

Görev dağılımı ve diğer konularla ilgili detaylı açıklamalar önümüzdeki günlerde yapılacak olup; Kulübümüzün resmi internet sitesinden duyurulacaktır.

Yönetim Kurulu üyelerimizin iş bölümü ve görev dağılımı sonrası kendi faaliyet alanlarında çalışmaları bugün itibari ile başlamıştır.

Sayın Aziz Yıldırım'ın başkanlığında; Sayın Barış Göktürk Başkan Vekili ve Sayın Mahmut Uslu Genel Sekreter olarak görevlendirilmiştir. Futbol şubelerinden sorumlu yöneticilerin Sayın Feridun Geçgel (Futbol A.Ş.) ve Sayın Cihan Kamer olarak görev almasına ve diğer branşlar ile detaylı görev dağılımının internet sitesi üzerinden yayımlanmasına karar verilmiştir.

Bununla birlikte, 2026-2027 futbol sezonu kombine satışlarına 17 Haziran 2026 tarihinde yenileme dönemi ile başlanacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."