Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Talisca son kararını resmen bildirdi
Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Talisca son kararını resmen bildirdi

Fenerbahçe\'den ayrılacak mı? Talisca son kararını resmen bildirdi
13.04.2026 10:47
Fenerbahçe\'den ayrılacak mı? Talisca son kararını resmen bildirdi
Brezilya’dan Flamengo ve Corinthians gibi dev kulüplerin ilgisine rağmen Fenerbahçe’den ayrılmayı kesin olarak reddeden Talisca, hem attığı gollerle takımını sırtlamayı sürdürüyor hem de kariyerine sarı-lacivertli forma altında devam etme konusundaki kararlılığını net şekilde ortaya koyuyor.

Fenerbahçe’nin yıldız ismi Anderson Talisca, geleceğiyle ilgili kararını verdi. Brezilyalı futbolcuya ülkesinden yoğun ilgi olmasına rağmen sarı-lacivertli takımdan ayrılmayı düşünmüyor.

KAYSERİSPOR MAÇINDA YILDIZLAŞTI

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanında 4-0’lık net bir galibiyet elde etti. Mücadelede iki gol kaydeden Anderson Talisca, performansıyla galibiyetin mimarlarından biri oldu. Sarı-lacivertlilerin diğer gollerini ise N’Golo Kante ve Dorgeles Nene kaydetti.

Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Talisca son kararını resmen bildirdi

BREZİLYA’DAN YOĞUN İLGİ VAR

Başarılı performansıyla dikkat çeken Talisca’ya Brezilya’dan önemli kulüpler talip oldu. Flamengo ve Corinthians’ın ara transfer döneminde resmi girişimlerde bulunduğu ancak deneyimli futbolcunun bu teklifleri geri çevirdiği öğrenildi.

KARARINI MENAJERİNE BİLDİRDİ

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Talisca, Fenerbahçe’de mutlu olduğunu ve kariyerine burada devam etmek istediğini net şekilde ifade etti. Brezilyalı yıldızın, menajerine de sözleşmesi bitene kadar sarı-lacivertli takımda kalmak istediğini ilettiği belirtildi.

Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Talisca son kararını resmen bildirdi

SÖZLEŞMESİ 2028’E KADAR DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe ile şubat ayında sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatan Talisca’nın, gelecek teklifleri değerlendirmeyi düşünmediği aktarıldı. Yıldız oyuncunun kulübe bağlılığı, yönetim ve taraftar tarafından memnuniyetle karşılandı.

10 NUMARA ROLÜNDE DEVAM EDECEK

Sakatlığı süren Marco Asensio’nun yokluğunda Talisca’nın 10 numara pozisyonunda görev almaya devam edeceği ifade edildi. Bu sezon sarı-lacivertli formayla 23 gol ve 5 asistlik katkı sağlayan yıldız isim, takımın en önemli hücum silahlarından biri konumunda bulunuyor.

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Talisca son kararını resmen bildirdi - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 11:37:34.
SON DAKİKA: Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Talisca son kararını resmen bildirdi - Son Dakika
