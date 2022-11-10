Fenerbahçeli Lincoln Henrique'nin eşi 9'u 5 geçe gördükleri sonrası telefona sarıldı - Son Dakika
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Fenerbahçeli Lincoln Henrique'nin eşi 9'u 5 geçe gördükleri sonrası telefona sarıldı

10.11.2022 15:51
Fenerbahçeli Lincoln Henrique'nin eşi 9'u 5 geçe gördükleri sonrası telefona sarıldı

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Lincoln Henrique'nin eşi Adriana Muller'in 10 Kasım'la ilgili yaptığı paylaşım dikkat çekti. Muller, saat 09.05'te trafiğin durması nedeniyle önce endişelendiğini ardından da saygı duruşuna katıldığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 84. yılı dolayısıyla yurt genelinde anıldı. Saat 9'u 5 geçe ülkenin her yerinde hayat dururken, sosyal medyada da Ata'ya özlem ve minnet paylaşımları yapıldı. Konuyla ilgili en dikkat çeken paylaşımlardan biri de Fenerbahçe'de top koşturan Lincoln Henrique'nin eşi Adriana Muller'e aitti.

"BİR ŞEYLER OLUYOR SANDIM, ENDİŞELENDİM"

Ünlü isim, yapmış olduğu paylaşımda "Bu sabah dışarıdaydım. Bir anda trafik durdu ve insanlar arabasından inmeye başladı. Bir şeyler oluyor sandım, endişelendim ve çevredeki birine ne olduğunu sordum. Aldığım cevabın ardından bu ülkeyi ve insanlarını bir kez daha sevdim. Hemen saygı duruşuna katıldım. Bundan sonra her yıl 09.05'te bunu tekrarlayacağım. Türkiye'nin ve dünya tarihinin önemli lideri Atatürk'ü ölüm yıl dönümünde saygıyla anıyorum." ifadelerine yer verdi.

PAYLAŞIMI ÇOK BEĞENİLDİ

Muller'in instagram hesabından yapmış olduğu paylaşıma kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve yorum yapıldı.re içerisinde çok sayıda beğeni ve yorum yapıldı.

İşte Muller'in o paylaşımı;

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Lincoln Henrique, Fenerbahçe, Türkiye, Saat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçeli Lincoln Henrique'nin eşi 9'u 5 geçe gördükleri sonrası telefona sarıldı - Son Dakika


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