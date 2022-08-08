Fenerbahçeli Valencia'nın rakibine yaptığı hareket sonrası hakemin verdiği karar sosyal medyayı karıştırdı

Fenerbahçe ile Antalyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmada bir gole de imza atan Enner Valencia'nın rakibine yaptığı müdahale çok konuşuldu.

SARI KART KARARI TEPKİ ÇEKTİ

Mücadelenin 22. dakikasında Enner Valencia havadan gelen topu takip ederken önüne geçen rakibi görmedi ve topa savurduğu tekme Ermir Lenjani'ye geldi. Pozisyonu sarı kartla cezalandıran hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya ise sosyal medyada tepki yağdı.

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Rakip takım taraftarları Enner Valencia'nın yaptığı hareketi çok acımasızca bulurken, Ekvadorlu futbolcunun kırmızı kartla cezalandırılması gerektiğini belirtti.