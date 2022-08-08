Fenerbahçeli Valencia'nın rakibine yaptığı hareket sonrası hakemin verdiği karar sosyal medyayı karıştırdı - Son Dakika
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Fenerbahçeli Valencia'nın rakibine yaptığı hareket sonrası hakemin verdiği karar sosyal medyayı karıştırdı

08.08.2022 22:31
Fenerbahçeli Valencia'nın rakibine yaptığı hareket sonrası hakemin verdiği karar sosyal medyayı karıştırdı

Süper Lig'in ilk haftasında Ümraniyespor'u konuk eden Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın Ermir Lenjani'ye yaptığı sert müdahale sonrası sarı kart görmesi sosyal medyada çok tartışıldı. Hareketin çok acımasızca olduğunu belirten bazı kullanıcılar pozisyonun kırmızı kartla cezalandırılması gerektiğini ifade etti.

Fenerbahçe ile Antalyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmada bir gole de imza atan Enner Valencia'nın rakibine yaptığı müdahale çok konuşuldu.

SARI KART KARARI TEPKİ ÇEKTİ

Mücadelenin 22. dakikasında Enner Valencia havadan gelen topu takip ederken önüne geçen rakibi görmedi ve topa savurduğu tekme Ermir Lenjani'ye geldi. Pozisyonu sarı kartla cezalandıran hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya ise sosyal medyada tepki yağdı.

Kadıköy'de ortalığı ayağa kaldıran pozisyon! Hakemin verdiği karar olay oldu
Görüntü: Beinsports
Kadıköy'de ortalığı ayağa kaldıran pozisyon! Hakemin verdiği karar olay oldu
Görüntü: Beinsports
Kadıköy'de ortalığı ayağa kaldıran pozisyon! Hakemin verdiği karar olay oldu
Görüntü: Beinsports
Kadıköy'de ortalığı ayağa kaldıran pozisyon! Hakemin verdiği karar olay oldu
Görüntü: Beinsports
Kadıköy'de ortalığı ayağa kaldıran pozisyon! Hakemin verdiği karar olay oldu
Görüntü: Beinsports

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Rakip takım taraftarları Enner Valencia'nın yaptığı hareketi çok acımasızca bulurken, Ekvadorlu futbolcunun kırmızı kartla cezalandırılması gerektiğini belirtti.

YORUMLAR
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SON DAKİKA: Fenerbahçeli Valencia'nın rakibine yaptığı hareket sonrası hakemin verdiği karar sosyal medyayı karıştırdı - Son Dakika
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