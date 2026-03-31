Fenerbahçe'nin ligdeki kaderini belirleyecek Asensio kararı - Son Dakika
Fenerbahçe'nin ligdeki kaderini belirleyecek Asensio kararı

31.03.2026 18:53
Fenerbahçe'nin yıldızı Marco Asensio'ya Real Sociedad talip oldu ancak İspanyol ekibine sarı-lacivertlilerden kötü haber geldi. Fenerbahçe, Asensio'yu gelecek sezon ne olursa olsun satmayacak. Sezon boyunca 13 gol atan Asensio'nun sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe'de adı sık sık transfer söylentileri ile anılan İspanyol futbolcu Marco Asensio'nun geleceği ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

REAL SOCIEDAD TALİP OLDU

Fichajes'te yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin yıldız ismi Marco Asensio'ya Real Sociedad talip oldu. Sarı-lacivertlilerde kariyer sezonunu geçiren İspanyol futbolcu için istekli olan Sociedad'a Fenerbahçe'den kötü haber geldi. 

FENERBAHÇE ASENSIO'YU SATMIYOR

Milliyet'te yer alan habere göre, Fenerbahçe, Asensio'yu hiçbir şartta takımdan göndermeyecek. Transferine ne olursa olsun kesinlikle izin verilmeyen 30 yaşındaki futbolcu bir sonraki sezon için kurulacak kadronun da yapı taşı olacak. Saran ve yönetimin yaptığı toplantıda yapılacak transferlerin Asensio'nun oyun tarzına uygun olmasına özen gösterilmesi kararının çıktığı belirtildi. Böylece 2026/27 sezonu için yapılacak transferlerde Asensio'nun etkisi çok büyük olacak.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 36 maçta 13 gol ve 14 asistlik performans sergileyen deneyimli oyuncunun sözleşmesi 2028 yılına dek sürüyor. 

