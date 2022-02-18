Final maçı öncesi büyük gerginlik! Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları birbirine girdi

Bursa Tofaş Spor Salonu'nda oynanacak Basketbol Türkiye Kupası yarı final maçı öncesi Fenerbahçe ile Galatasaray taraftarı kavga etti.

POLİS OLAYLARA MÜDAHALE ETTİ

Bursa'da taraflar arasında artan gerginlik sonrası mücadelenin oynanacağı salonun çevresinde karşı karşıya gelen iki takım taraftarları, tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen olaylarda taraflar kavga ederken polis iki grubu güçlükle ayırdı. Fenerbahçe Beko ile Galatasaray arasında oynanacak mücadele saat 18.00'de başladı ve Tivibu Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.