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Final maçı öncesi büyük gerginlik! Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları birbirine girdi - Son Dakika

Final maçı öncesi büyük gerginlik! Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları birbirine girdi

18.02.2022 18:05

Bursa Tofaş Spor Salonu'nda yapılacak olan Basketbol Türkiye Kupası yarı final maçında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesi iki takım taraftarları adeta birbirine girdi. Bölge savaş alanına dönerken taraflar polis müdahalesiyle ayrıldı.

Bursa Tofaş Spor Salonu'nda oynanacak Basketbol Türkiye Kupası yarı final maçı öncesi Fenerbahçe ile Galatasaray taraftarı kavga etti.

POLİS OLAYLARA MÜDAHALE ETTİ

Bursa'da taraflar arasında artan gerginlik sonrası mücadelenin oynanacağı salonun çevresinde karşı karşıya gelen iki takım taraftarları, tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen olaylarda taraflar kavga ederken polis iki grubu güçlükle ayırdı. Fenerbahçe Beko ile Galatasaray arasında oynanacak mücadele saat 18.00'de başladı ve Tivibu Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.

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Galatasaray, Fenerbahçe, Bursa, Polis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Final maçı öncesi büyük gerginlik! Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları birbirine girdi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Final maçı öncesi büyük gerginlik! Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları birbirine girdi - Son Dakika
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