Fırtına avantajı kaptı! Trabzonspor, Ruzomberok'u 2-0 yendi - Son Dakika
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Fırtına avantajı kaptı! Trabzonspor, Ruzomberok'u 2-0 yendi

Fırtına avantajı kaptı! Trabzonspor, Ruzomberok\'u 2-0 yendi

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Slovakya temsilcisi Ruzomberok'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Tur atlayan tarafı belirleyecek olan rövanş maçı 1 Ağustos'ta Trabzon'da oynanacak.

25.07.2024 21:20
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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile deplasmanda karşılaştı. Bordo mavililer, sahadan 2-0 galip ayrılarak rövanş maçı öncesinde tur için avantajı kaptı.

AÇILIŞI TREZEGUET YAPTI

Maçın başından sonuna kadar üstün taraf olan Trabzonspor, aradığı golü 39. dakikada Trezeguet ile buldu. Hızlı gelişen atakta Visca, sağ kanattan süratle ilerledi. Boşnak oyuncunun kale ağzına pasında Mısırlı yıldız tek vuruşla topu ağlara yollamayı başardı ve takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Fırtına avantajı kaptı! Trabzonspor, Ruzomberok'u 2-0 yendi

YENİ TRANSFERDEN İLK MAÇTA İLK GOL

İkinci yarıda skoru korumayı bilen Karadeniz ekibi rahatlatan gol 90+1ç dakikada yeni transfer Cihan Çanak'tan geldi. Ceza sahası dışında rakibinden sıyrılan Cihan, sol ayağıyla uzak köşeye çok sert vurdu ve topu ağlara göndererek skoru 2-0'a getirdi. Müsabaka bu skorla tamamlanırken genç futbolcu, Trabzonspor formasıyla çıktığı ilk maçta golünü attı.

Fırtına avantajı kaptı! Trabzonspor, Ruzomberok'u 2-0 yendi

RÖVANŞ 1 AĞUSTOS'TA

Bordo mavililer,Ruzomberok ile rövanş karşılaşmasını 1 Ağustos perşembe günü Trabzon'da oynayacak. Abdullah Avcı'nın ekibi turu geçmesi halinde Wisla Krakow - Rapid Wien galibi ile eşleşecek.

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Son Dakika Spor Fırtına avantajı kaptı! Trabzonspor, Ruzomberok'u 2-0 yendi - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Beyler Beyi: Bir FENERBAHÇE’li olarak bu akşam galip gelen Trabzonspor ve Başakşehir Takımlarımızı kutluyorum. Ülke içinde birbirimizle rekabet edebiliriz ama mevzu yabancı takımlara karşı bir ve beraber olmalıyız. 18 0 Yanıtla
  • kuzeyli baba: bir fenerli olarak tebrik ederim avrupa da daha çok başarı gelmeli artık 6 0 Yanıtla
  • Ferhat Eser: Helal fenerin kocası 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Fırtına avantajı kaptı! Trabzonspor, Ruzomberok'u 2-0 yendi - Son Dakika
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