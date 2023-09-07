Fotoğrafın Wanda Nara'nın estetiksiz halini gösterdiği iddiası - Son Dakika

Fotoğrafın Wanda Nara'nın estetiksiz halini gösterdiği iddiası

Son Güncelleme: 07.09.2023 14:44

Galatasaray'ın yıldızı Icardi ile eşi Wanda Nara'nın yıllar içindeki değişimi gündem oldu. Nara'nın sosyal medyada paylaşım rekoru kıran ve eski halini gösterdiği iddia edilen görsel görenleri adeta şoke etti.

Sosyal medyada Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın estetksiz halini gösterdiği iddia edilen bir görsel paylaşıldı.

Söz konusu görselde Nara'nın büyük bir estetik operasyona girmeden önceki halini yansıttığı öne sürüldü. Görsel binlerce kez paylaşıldı, haber sitelerinde yayınlandı.

İddialara konu olan fotoğrafı Google'da tersine arama yöntemiyle tarattığımızda karşımıza Wanda Nara'ya benzeyen bir kadın karşımıza çıkıyor.

"İEs Wanda Nara pero sin Icardi!" başlığıyla yayınlanan bir YouTube kanalında "Ünlülere benzerlik" bölümünde Wanda Nara'ya benzer bir kadın yayına çıkartılıyor. Kadının sosyal medyada Nara'nın estetiksiz hali diye paylaşılan kişi olduğu açıkça görülüyor. Söz konusu kişinin bir radyo yapımcısı olduğu belirtilirken Wanda Nara'yla bir ilgisinin olmadığı net bir şekilde anlaşılıyor. Öte yandan program 6 yıl önce yayınlanmış.

Mauro Icardi, Wanda Nara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fotoğrafın Wanda Nara'nın estetiksiz halini gösterdiği iddiası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fotoğrafın Wanda Nara'nın estetiksiz halini gösterdiği iddiası - Son Dakika
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