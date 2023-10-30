Fransa'da vandallık! Lyon teknik direktörünün yüzü kanlar içinde kaldı

Fransa Ligue 1'de oynanacak Marsilya- Lyon maçı öncesinde yaşanan skandal olaylar nedeniyle karşılaşma ertelendi.

YÜZÜ KAN İÇİNDE KALDI

Marsilya taraftarlarının Lyon takım otobüsüne saldırması sonrası Lyon'uyn teknik direktörü Fabio Grosso yaralandı. Yüzünde kanamalar olan Grosso hemen tedavi altına alındı.

MAÇ ERTELENDİ

Bu gelişmeler üzerine Fransa Futbol Federasyonu karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. Yaşananlar sonrası Lyon kafilesi sahaya çıkarak kendilerini desteklemek için gelen taraftarlarını alkışladı.