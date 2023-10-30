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Fransa'da vandallık! Lyon teknik direktörünün yüzü kanlar içinde kaldı - Son Dakika

Fransa'da vandallık! Lyon teknik direktörünün yüzü kanlar içinde kaldı

Son Güncelleme: 30.10.2023 12:08

Marsilya taraftarları, Lyon ile oynayacakları maç öncesi rakiplerinin takım otobüsüne saldırdı. Otobüste bulunan Lyon Teknik Direktörü Fabio Grosso'nun yaralanması sonrası mücadele ileri bir tarihe ertelendi.

Fransa Ligue 1'de oynanacak Marsilya- Lyon maçı öncesinde yaşanan skandal olaylar nedeniyle karşılaşma ertelendi.

YÜZÜ KAN İÇİNDE KALDI

Marsilya taraftarlarının Lyon takım otobüsüne saldırması sonrası Lyon'uyn teknik direktörü Fabio Grosso yaralandı. Yüzünde kanamalar olan Grosso hemen tedavi altına alındı.

MAÇ ERTELENDİ

Bu gelişmeler üzerine Fransa Futbol Federasyonu karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. Yaşananlar sonrası Lyon kafilesi sahaya çıkarak kendilerini desteklemek için gelen taraftarlarını alkışladı.

Fransa'da skandal yüzünden dev maç ertelendi! Otobüse saldıran taraftarlar teknik direktörü yaraladı
Fransa'da skandal yüzünden dev maç ertelendi! Otobüse saldıran taraftarlar teknik direktörü yaraladı
Fransa'da skandal yüzünden dev maç ertelendi! Otobüse saldıran taraftarlar teknik direktörü yaraladı
Fransa'da skandal yüzünden dev maç ertelendi! Otobüse saldıran taraftarlar teknik direktörü yaraladı
Görüntü:L'Equipe

Marsilya, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fransa'da vandallık! Lyon teknik direktörünün yüzü kanlar içinde kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa'da vandallık! Lyon teknik direktörünün yüzü kanlar içinde kaldı - Son Dakika
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