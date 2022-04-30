Fraport TAV Antalyaspor maçından notlar - Son Dakika

Süper Lig'de şampiyonluğu ilan etmek için 1 puana ihtiyacı bulunan Trabzonspor, ligin 35'inci haftasında Fraport TAV Antalyaspor karşısında şampiyonluk maçına çıktı.

Süper Lig'de 76 puanla lider bulunan Trabzonspor, bu akşam oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor karşısında puan kazanması halinde, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek Fenerbahçe'nin sahip olduğu 'ligdeki en erken şampiyonluk' rekorunu egale edecek.