"Federasyon başkanı beni zorla öptü" diyen kadın futbolcuyu zora sokacak video - Son Dakika

"Federasyon başkanı beni zorla öptü" diyen kadın futbolcuyu zora sokacak video

Son Güncelleme: 30.08.2023 17:04

İspanyol kadın milli futbolcu Jenni Hermoso'nun, İspanya futbol federasyonu başkanı Luis Rubiales'i zorla kendisini öptüğü iddiası sonrası, olayı gülerek anlattığı bir video ortaya çıktı. Hermoso'nun arkadaşlarına, başkanın kendisini öptüğünü anlattığı görüntüler, cinsel saldırı iddiaları karşısında savunma yapmak zorunda kalan Rubiales'in elini güçlendirebilir.

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'in kendisini rızası dışında öptüğünü söyleyen İspanyol kadın milli futbolcu Jenni Hermoso'nun takım otobüsünde başkanın kendisini nasıl öptüğünü arkadaşlarına gülerek ve şaka yaparak anlattığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Günler sonra ortaya çıktı! 'Federasyon başkanı beni zorla öptü' diyen kadın futbolcuyu zora sokacak video

GÖRÜNTÜLER BAŞKANIN ELİNİ GÜÇLENDİREBİLİR

Hermoso'nun arkadaşlarına, başkanın kendisini öptüğünü anlattığı görüntüler, cinsel saldırı iddiaları karşısında savunma yapmak zorunda kalan Rubiales'in elini güçlendirebilir. Videoda, Hermoso'nun başkanın kendisini öpmesi hakkında şaka yaptığı ve olayı esprili bir şekilde anlattığı görülüyor.

Günler sonra ortaya çıktı! 'Federasyon başkanı beni zorla öptü' diyen kadın futbolcuyu zora sokacak video

CASILLAS'A BENZETTİ

Hermoso, başkanın kendisini öpmesini eski Real Madrid kalecisi Casillas'ın 2010 Dünya Kupası zaferinden sonra muhabir ve o zaman kız arkadaşı olan Sara Carboner'e benzeterek şaka yaptı.

Günler sonra ortaya çıktı! 'Federasyon başkanı beni zorla öptü' diyen kadın futbolcuyu zora sokacak video
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Spor

İspanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Federasyon başkanı beni zorla öptü' diyen kadın futbolcuyu zora sokacak video - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Federasyon başkanı beni zorla öptü" diyen kadın futbolcuyu zora sokacak video - Son Dakika
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