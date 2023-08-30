"Federasyon başkanı beni zorla öptü" diyen kadın futbolcuyu zora sokacak video

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'in kendisini rızası dışında öptüğünü söyleyen İspanyol kadın milli futbolcu Jenni Hermoso'nun takım otobüsünde başkanın kendisini nasıl öptüğünü arkadaşlarına gülerek ve şaka yaparak anlattığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜLER BAŞKANIN ELİNİ GÜÇLENDİREBİLİR

Hermoso'nun arkadaşlarına, başkanın kendisini öptüğünü anlattığı görüntüler, cinsel saldırı iddiaları karşısında savunma yapmak zorunda kalan Rubiales'in elini güçlendirebilir. Videoda, Hermoso'nun başkanın kendisini öpmesi hakkında şaka yaptığı ve olayı esprili bir şekilde anlattığı görülüyor.

CASILLAS'A BENZETTİ

Hermoso, başkanın kendisini öpmesini eski Real Madrid kalecisi Casillas'ın 2010 Dünya Kupası zaferinden sonra muhabir ve o zaman kız arkadaşı olan Sara Carboner'e benzeterek şaka yaptı.