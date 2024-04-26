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- Futbol Gelişim Projesi bilgilendirme toplantısı yapıldı

İSTANBUL - Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında imzalanan Futbol Gelişim Projesi'nin bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Futbol Gelişim Projesi bilgilendirme toplantısı, Riva'da bulunan T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Toplantıya; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Futbol Gelişim Projesi 16 İl Spor Koordinatörü, Dersimiz Futbol Projesi'ne katılan kız ve erkek çocuklar ile rektörler katıldı.

Mehmet Büyükekşi: "Projemizi 41 ilimize çıkartarak, 1 milyon çocuğumuzu futbol ile tanıştırmak istiyoruz"

Sözlerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak başlayan Mehmet Büyükekşi, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Küçük hanımlar, küçük beyler, sizler hepiniz geleceğin birer gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz'. Kendinizin ne kadar önemli değerli olduğunu düşünerek, ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz. Her futbolseverin kalbinde tutku, sadakat ve sarsılmaz bir bağlılıkla örülmüş bir hikaye yatıyor. Yalnız bu sebeple bile futbol sadece futbol değil. Çünkü futbol sadece bir oyun değil bir duygu yolculuğu. İnişler, çıkışlar, yenilgiler ve zaferlerle dolu. Gözyaşları, sevinç tezahüratları, öfkelenmeler, şefkatle birbirimize sarılmalar. Estetik bir çalımla yükselen uğultular, bir son dakika golü ile yeşeren umutlar. Futbol hayata benzediği kadar tam da oradan fethetmiş bir kez kalbimizi. Bizim için futbol bundan biraz daha fazlası. Biz ilk günden beri futbola değer katmak için buradayız. Yan yana, omuz omuza yürüdüğümüz bu ülkenin futbol markalarını büyütmek için bir aradayız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da, önce kendimize olan inancımızla, birbirimize duyduğumuz güvenle, oyunu öğrenmenin, oyunu paylaşmanın, oyunu yaşamanın coşkusuyla, mücadele ruhuyla ve kararlılıkla, futbola gönül veren çocukların hayalleriyle, ilk maçına çıkan bir gencin dualarıyla bir aradayız. Evladı milli takım forması giydiği gün gözleri sevinçle dolan annenin gururuyla, biz, memleketin futbolunu omuzlarımızda taşımanın heyecanlıyla yarınları birlikte büyütmek için yola çıktık. Eylül 2023'de iki bakanlığımız ile protokol imzaladık. Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik Spor Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu olarak 22 Eylül 2023 tarihinde futbol gelişim projesi iş birliği protokolü imzaladık. 500 bin çocuğumuza ulaştık. İmzaladığımız protokolün kağıtta kalmaması için hemen harekete geçtik. 6 ay gibi kısa bir sürede 16 pilot ilimizde 500 bin'e yakın çocuğumuzu futbol ile tanıştırdık. Yeni hedef 1 milyon çocuk 16 pilot ilimizde başlattığımız projemizi 41 ilimize çıkartarak 1 milyon çocuğumuzu futbol ile tanıştırmak istiyoruz" diye konuştu.

Avrupa'nın en genç A Milli Takımı ile Euro 2024 Avrupa futbol Şampiyonası'na hazırlandıklarını belirten Başkan Büyükekşi, "Milli takımımız tarihinde ilk kez eleme gruplarını lider tamamlayarak Avrupa Futbol Şampiyonası'na grup lideri olarak katılma hakkı kazandı. Hedef 2032'de Avrupa şampiyonu olmak, İtalya ile birlikte ev sahipliği yapma hakkı kazandığımız 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olma hedefiyle çalışıyoruz. Atatürk'ün 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' sözü doğrultusunda 'İyi birey, iyi vatandaş, iyi sporcu' prensipleriyle futbolcularımızı Fair-Play ruhuyla yetiştireceğiz" şeklinde konuştu.

Projenin FIFA ve UEFA tarafından önemsenmekte ve desteklenmekte olduğunu belirten TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, "Ülkemizde futbola ilgi çok büyük. Herkesi oyunun içine çekiyor. 85 milyon nüfusa dahil ülkemizde 20 milyon çocuk ve gence sahibiz. Projemizin temel amacı Fair-Play'a, sevgi ve saygıya dayalı futbol kültürü oluşturmak" dedi.

Osman Aşkın Bak: "Spor kültürünü arttırmaya devam edeceğiz"

Projeyi 22 Eylül 2023 tarihinde imzaladıkları protokolle hayata geçirdiklerini söyleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Futbol Gelişim Projesi kapsamında konulan hedeflere adım adım ilerliyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Güzel işler oluyor. Güzel bir proje. Bu projeyi 22 Eylül 2023'te beraber imzaladık. Bu güzel işi yürüteceğiz. Bakanlık olarak yakından takip ediyoruz. Yetenek Taraması Projesi sayesinde yaklaşık 4.5 milyon çocuğa ulaştık. Onları yetenekli oldukları branşlara yönlendirdik. Okul spor kulüpleri kuruyoruz. İstanbul'da 3 bin okul kulübü kurduk. 'Daha çok spor' diyoruz. 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesiyle 10 milyon çocuğumuza yüzmeyi öğrettik. Obeziteyi engellemek için herkesi spor yapmaya, havuzlara ve sahalara davet ediyoruz. Spor bize arkadaşlığı ve öz güveni kazandırıyor. Spor kültürünü arttırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e çağrıda bulunan Bakan Bak, "Okullarda lütfen Beden Eğitimi derslerini arttıralım. Gençlerin enerjisi için bu önemli. Dikkate almanızı rica ediyorum" dedi.

Yusuf Tekin: "Her türlü mücadelenin aracı olarak sporu önemsiyoruz"

Bu projeye katkı vermelerinin birkaç sebebi olduğunu açıklayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bunlarından biri, biz Türkiye'de başta dijital bağımlılık olmak her türlü mücadelenin aracı olarak sporu önemsiyoruz. Biz dijital bağımlılığını da madde bağımlılığı kadar tehlikeli görüyoruz. Aldığımız kararla yaz aylarında okul bahçelerini yeniden oyun alanları oluşturmaya karar verdik. İkincisi spor kültürünün, sporun ahlakının gelişmesi ancak eğitim, öğretim ortamlarında olur diye düşünüyoruz. Biz bu açıdan projeyi önemsiyoruz. Obezite asrın hastalıklarından biri. Hepsinden önemlisi akademik araştırmaların tamamı şunu gösteriyor; akademik başarı için çocukların fiziksel aktivite yapması elzem. Bir diğer önemli husus Türkiye'de sportif altyapının küçük yaşlarından itibaren geliştirmesine inanıyorum. Biz 2013 yılından itibaren tematik spor liseleri kurmaya başlamıştık. Geldiğimiz noktada aslında bu iş için lise geç olmuş bir dönem. Biz ekim ayında sanatla ilgili olarak müzik liselerinin sanat eğitimi için geç olduğunu düşünüp müzik ilkokul ve ortaokul projesini başlattık. Federasyon ve Gençlik ve Spor Bakanlığı bizimle birlikte çalışmaya varsa belli spor dallarında ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde sportif eğitimin birlikte verildiği okulları hayata geçirebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Tekin, ayrıca projedeki yer alan okullardan birer öğrencinin A Milli Futbol Takımı desteklemek için Avrupa Futbol Şampiyonası'na gitmesiyle ilgili çağrıda bulundu.

Toplantının ardından TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde projede yer alan öğrenciler 15'er dakikalık iki devreden oluşan maç yaptı.