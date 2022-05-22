Avrupa liglerinde artık sezonun son maçları oynanırken, Bulgaristan'da da ligde kalma maçlarının heyecanı yaşanıyor. Bulgaristan 1. Lig'inde kalma mücadelesi veren Tsarsko Selo ile Lokomotiv Sofya 1929 arasında oynanan karşılaşmada ise futbol sahalarında eşi benzerine rastlanmamış bir olay yaşandı.
1-1 devam eden karşılaşmanın 90+1. dakikasında Tsarso Selo penaltı kazandı. Gambiyalı oyuncusu Yusupha Yaffa penaltı atışını kullanmak için topu eline aldı. Ancak takım kaptanı Martin Kavdanski penaltıyı kendisi atmak isteyince iki futbolcu arasında tartışma yaşandı.
Bu sırada sahaya kulüp başkanı Stoyne Manolov sahaya girdi. Yaffa'yı eliyle iten başkan, topu alıp kaptan Kavdanski'ye verdi. Kavdanski'nin penaltı vuruşunda Lokomotiv Sofya kalecisi Damyan Damyanov gole izin vermedi. Karşılaşma 1-1 sona ererken Tsarso Selo, 1. Lig'e veda etti.
Son Dakika › Spor › Futbol tarihinde görülmemiş anlar! Başkan, penaltı atılacakken sahaya girdi: Seçtiği penaltıcı golü kaçırdı - Son Dakika