Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 3. Lig\'de görünüm

TFF 3. Lig'in 27. haftası, oynanan maçlarla sona erdi.

07.04.2024 19:03  Güncelleme: 20:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig'in 27. haftası, oynanan maçlarla sona erdi.

Ligde bugün yapılan maçların ardından 1. Grup'ta Kepezspor liderliğe yükselirken, 2. Grup'ta TPAO Batman Petrolspor, 3. Grup'ta Karaköprü Belediyespor ve 4. Grup'ta Bitexen Adana 1954 zirvedeki yerini korudu.

TFF 3. Lig'de 27. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup:

TAKIMOGBMAVP
1.KEPEZSPOR2520414764
2.ALİAĞA FUTBOL 2618803962
3.52 ORDUSPOR FK2613671145
4.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR2512761043
5.İNEGÖL KAFKAS SK251186341
6.EDİRNESPOR2512491540
7.MARDİN 1969 SPOR2511410537
8.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SK26106101036
9.ARTVİN HOPASPOR25979834
10.KARABÜK İDMANYURDU259412-1631
11.TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR258314-1327
12.KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL SK257513-726
13.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER 254912-2021
14.MALATYA ARGUVAN252419-3410
15.TARSUS İDMANYURDU252320-589
2. Grup:

TAKIMOGBMAVP
1.TPAO BATMAN PETROLSPOR 2515823053
2.3GEN HOLDİNG ELAZIĞSPOR25131021549
3.KARŞIYAKA2515372048
4.TURGUTLUSPOR2614571047
5.EFELER 09 SPOR261277243
6.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ259511-332
7.KELKİT HÜRRİYET SK268711-531
8.KEMERKENT BULVARSPOR25799-230
9.PAZARSPOR258512-329
10.HACETTEPE 1945258413-428
11.AMASYASPOR FK257711-828
12.SİLİFKE BELEDİYESPOR258413-1028
13.ERGENE VELİMEŞESPOR257612-927
14.AMBER ÇAY EYNESİL BELEDİYESPOR258314-1927
15.SAPANCA GENÇLİKSPOR256514-1423
3 Grup:

TAKIMOGBMAVP
1.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR2616822656
2.MERKÜR JET ERBAASPOR2514923051
3.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR 2514471546
4.BELEDİYE KÜTAHYASPOR2511951642
5.SİLİVRİSPOR2511951042
6.KUŞADASISPOR261196842
7.FATSA BELEDİYESPOR25997136
8.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 25988-135
9.ONVO AĞRI 1970 SPOR 25898033
10.OSMANİYESPOR FK268513-329
11.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR256613-624
12.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 254714-1719
13.BAYBURT ÖZEL İDARE2531012-2319
14.AKHİSARSPOR255416-3519
15.SİVAS DÖRT EYLÜL FUTBOL255416-2116
Not: Sivas Dört Eylül Futbol'un 3 puanı silinmiştir.

4. Grup:

TAKIMOGBMAVP
1.BITEXEN ADANA 1954 FK2519243259
2.SEBAT GENÇLİKSPOR2514471446
3.MUŞ 1984 MUŞSPOR2510105840
4.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR251096939
5.ORDUSPOR 1967 2610881638
6.BURSA YILDIRIMSPOR251087638
7.TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR251087238
8.BALIKESİRSPOR267118-332
9.BERGAMA SPORTİF FAALİYETLER267712-528
10.İDAŞ ÇATALCASPOR255119-626
11.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ256811-826
12.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR257513-1126
13.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYA255119-1326
14.23 ELAZIĞ FK257513-1826
15.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR256514-2323

Kaynak: AA

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:34 Konu: Süper Kupa Ali Koç açıklamalarda bulunuyor Konu: Süper Kupa! Ali Koç açıklamalarda bulunuyor
19:12 Sahaya çıkacaklar mı Fenerbahçe’nin Süper Kupa planı belli oldu Sahaya çıkacaklar mı? Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı belli oldu
18:10 CHP’li belediye başkanına alkış isteyen Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü hakkında soruşturma kararı CHP'li belediye başkanına alkış isteyen Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü hakkında soruşturma kararı
17:02 Siverek, Halfeti ve Ürgüp’te seçimin yenilenmesine ilişkin karara iptal Siverek, Halfeti ve Ürgüp'te seçimin yenilenmesine ilişkin karara iptal
15:48 CHP’den Hatay’da seçim iptali başvurusu: 3 bin 389 ölü seçmen tespit ettik CHP'den Hatay'da seçim iptali başvurusu: 3 bin 389 ölü seçmen tespit ettik
18:42 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç U19 takımıyla birlikte Şanlıurfa’da Fenerbahçe Başkanı Ali Koç U19 takımıyla birlikte Şanlıurfa'da
17:51 Diyarbakır’da bir şahıs yolun ortasında tuvaletini yaptı Diyarbakır'da bir şahıs yolun ortasında tuvaletini yaptı
17:49 Eyüpspor, 1. Lig’in bitimine 5 hafta kala Süper Lig’e çıkmayı garantiledi Eyüpspor, 1. Lig'in bitimine 5 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi
17:13 TFF, 18 Temmuz’da seçime gitme kararı aldı TFF, 18 Temmuz'da seçime gitme kararı aldı
16:57 Süper Kupa sahibini bu akşam buluyor İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçında muhtemel 11’ler Süper Kupa sahibini bu akşam buluyor! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçında muhtemel 11'ler
15:48 Ankara’da seçimi kaybeden bağımsız aday: Dış güçler tarafından ele geçirilmeye çalışıldım Ankara'da seçimi kaybeden bağımsız aday: Dış güçler tarafından ele geçirilmeye çalışıldım
15:24 Kadın kıyafeti giyen erkek camideki kadınları taciz etti Kadın kıyafeti giyen erkek camideki kadınları taciz etti
15:08 MHP’li isim, zafer işareti yapan CHP’li Meclis Üyesi’nin burnunu kırmıştı Olay anının görüntüsü ortaya çıktı MHP'li isim, zafer işareti yapan CHP'li Meclis Üyesi'nin burnunu kırmıştı! Olay anının görüntüsü ortaya çıktı
14:39 Soylu’dan komedyen Özgür Turhan’ın kendisiyle ilgili “uyuşturucu“ sözlerine tepki gösterdi Soylu'dan komedyen Özgür Turhan'ın kendisiyle ilgili "uyuşturucu" sözlerine tepki gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2024 20:28:00. #1.12#
SON DAKİKA: Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement