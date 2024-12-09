Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm

Spor

Trendyol Süper Lig'in 15. haftası, oynanan tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Gaziantep FK, sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi.

Deplasmanda Net Global Sivasspor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray, puanını 38'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Sarı-kırmızılıların en yakın takipçisi Fenerbahçe, derbide konuk olduğu Beşiktaş'a 1-0 yenildi ve 32 puanda kaldı.

Sonuçlar

Süper Lig'de 15. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Trabzonspor- Kasımpaşa: 2-2

TÜMOSAN Konyaspor- Antalyaspor: 1-1

Göztepe- Adana Demirspor: 3-1

Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-0

ikas Eyüpspor- Reeder Samsunspor: 3-0

Bellona Kayserispor-Corendon Alanyaspor: 2-0

Net Global Sivasspor-Galatasaray: 2-3

RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor: 3-0

Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: 1-0

Puan durumu:

Süper Lig'de 15. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIM O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY 14 12 2 0 38 15 23 38 2.FENERBAHÇE 14 10 2 2 36 13 23 32 3.REEDER SAMSUNSPOR 15 9 2 4 29 17 12 29 4.İKAS EYÜPSPOR 15 7 5 3 24 15 9 26 5.BEŞİKTAŞ 14 7 4 3 23 15 8 25 6.GÖZTEPE 14 7 3 4 27 20 7 24 7.RAMS BAŞAKŞEHİR 14 6 4 4 24 18 6 22 8.TÜMOSAN KONYASPOR 15 5 4 6 17 22 -5 19 9.ÇAYKUR RİZESPOR 14 6 1 7 15 21 -6 19 10.GAZİANTEP FK 14 5 3 6 20 21 -1 18 11.NET GLOBAL SİVASSPOR 15 5 3 7 20 25 -5 18 12.ONVO ANTALYASPOR 14 5 3 6 18 26 -8 18 13.TRABZONSPOR 14 3 7 4 20 18 2 16 14.KASIMPAŞA 14 3 7 4 18 21 -3 16 15.BELLONA KAYSERİSPOR 14 3 6 5 15 25 -10 15 16.CORENDON ALANYASPOR 14 3 5 6 12 18 -6 14 17.SİPAY BODRUM FK 14 3 2 9 10 21 -11 11 18.ATAKAŞ HATAYSPOR 14 1 5 8 12 23 -11 8 19.ADANA DEMİRSPOR 14 0 2 12 10 34 -24 2 16. hafta Süper Lig'de 16. hafta maçlarının programı şöyle: 13 Aralık Cuma: 20.00 Sipay Bodrum FK-Net Global Sivasspor (Grey Beton Bodrum) 20.00 Kasımpaşa-İkas Eyüpspor (Recep Tayyip Erdoğan) 14 Aralık Cumartesi: 16.00 Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor (Çaykur Didi) 19.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK (Gain Park) 15 Aralık Pazar: 13.30 Atakaş Hatayspor-Göztepe (Mersin) 16.00 Onvo Antalyaspor-Bellona Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya) 19.00 Fenerbahçe-RAMS Başakşehir (Ülker) 16 Aralık Pazartesi: 19.00 Adana Demirspor-Beşiktaş (Yeni Adana) 21.00 Galatasaray-Trabzonspor (RAMS Park)

Kaynak: AA