Futbolda Ceza Yağmuru: Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray'a Cezalar - Son Dakika
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Futbolda Ceza Yağmuru: Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray'a Cezalar

22.05.2025 23:09
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PFDK, Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve diğer kulüplere çeşitli sebeplerle para cezası verdi.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK), çeşitli sebeplerden dolayı Beşiktaş'a 930 bin TL, Trabzonspor'a 750 bin TL, Galatasaray'a 336 bin TL, Bodrum FK'ya 300 bin TL ve Eyüpspor'a 150 bin TL para cezası verdi. Ayrıca Başakşehir FK Teknik Direktörü Çağdaş Atan'a 2 resmi müsabakadan men ile 117 bin TL para cezası uygulanırken, Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Serhat Sütlü'ye de 1 resmi müsabakadan men ile 58 bin 500 TL para cezası verildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nca alınan kararlar şöyle:

1- REEDER SAMSUNSPOR Kulübünün, 18.05.2025 tarihinde oynanan REEDER SAMSUNSPOR-NET GLOBAL SİVASSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY ÜST TRİBÜNÜ 204-205 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2- NET GLOBAL SİVASSPOR Kulübü Sporcusu MURAT PALULİ'nin, 18.05.2025 tarihinde oynanan REEDER SAMSUNSPOR-NET GLOBAL SİVASSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- SİPAY BODRUM FK'nın, 18.05.2025 tarihinde oynanan SİPAY BODRUM FK-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 300.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON TRİBÜN D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

4- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 18.05.2025 tarihinde oynanan SİPAY BODRUM FK-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 9. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 750.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

5- GALATASARAY A.Ş.'nin, 18.05.2025 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BELLONA KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN 206 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, sportif ekipman talimatına aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. görevlisi ERSAN ZEREN'in, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- İKAS EYÜPSPOR Kulübünün, 18.05.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-İKAS EYÜPSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/12. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 8/13. maddesi uyarınca 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- CORENDON ALANYASPOR Kulübünün, 18.05.2025 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan CORENDON AİRLİNES KUZEY TRİBÜN KUZEY KALE ARKASI C-D-E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

8- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 18.05.2025 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 14. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 930.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan ROOF LOUNGE MİSAFİR TRİBÜN MİSAFİR A-B bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

9- KASIMPAŞA A.Ş. teknik sorumlusu SERHAT SÜTLÜ'nün, 18.05.2025 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, rakip takıp mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- RAMS BAŞAKŞEHİR FK teknik sorumlusu ÇAĞDAŞ ATAN'ın, 18.05.2025 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada RAMS BAŞAKŞEHİR FK teknik sorumlusu ÇAĞDAŞ ATAN'ın, müsabaka sonrası rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- ADANA DEMİRSPOR A.Ş. vekilinin sporcuları TAYFUN AYDOĞAN hakkında, 17.05.2025 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-ATAKAŞ HATAYSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, görmüş olduğu sarı kartın ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebinin KABULÜNE, FDT 'nin 86/3. maddesi uyarınca SARI KART VE CEZAİ UYGULAMALARININ KALDIRILMASINA, karar verilmiştir."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Futbolda Ceza Yağmuru: Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray'a Cezalar - Son Dakika

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