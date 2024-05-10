Futbolda Trendyol Süper Lig'de 36. hafta maçları yapılacak. Trendyol 1. Lig'de 34. hafta müsabakaları oynanırken, TFF 3. Lig ise play-off 2. tur rövanş karşılaşmalarına sahne olacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde program şu şekilde:
Trendyol Süper Lig
12 Mayıs Pazar:
19.00 Fenerbahçe-Mondihome Kayserispor (Ülker)
19.00 Trabzonspor- İstanbulspor (Papara Park)
19.00 VavaCars Fatih Karagümrük- Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)
19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Yılport Samsunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Yukatel Adana Demirspor- Gaziantep FK (Yeni Adana)
19.00 EMS Yapı Sivasspor-RAMS Başakşehir (BG Grup 4 Eylül)
19.00 Kasımpaşa-Bitexen Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Corendon Alanyaspor- Beşiktaş (Alanya Oba)
19.00 Atakaş Hatayspor- MKE Ankaragücü (Mersin)
19.00 Siltaş Yapı Pendikspor- Çaykur Rizespor (Pendik)
Trendyol 1. Lig
Bugün:
14.00 Ankara Keçiörengücü- Altay (Aktepe)
17.00 Bitexen Giresunspor-Ümraniyespor (Çotanak Spor Kompleksi)
Yarın:
16.00 Göztepe- Bodrum FK (Gürsel Aksel)
16.00 Boluspor-Ahlatcı Çorum FK (Bolu Atatürk)
16.00 Adanaspor-Teksüt Bandırmaspor (Yeni Adana)
16.00 Erzurumspor FK- Eyüpspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor- Manisa FK (11 Nisan)
16.00 Tuzlaspor- Gençlerbirliği (Sancaktepe 15 Temmuz)
16.00 Kocaelispor- Sakaryaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)
TFF 3. Lig
Bugün:
16.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-52 Orduspor FK (Ayvalık Hüsnü Uğural)
16.00 Efeler 09- Anadolu Üniversitesi (Nazilli İlçe)
16.00 Kuşadasıspor- Belediye Kütahyaspor (Kuşadası Özer Türk)
16.00 Muş 1984 Muşspor- Tokat Belediye Plevnespor (Muş Şehir)
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