Futbolda Trendyol Süper Lig'de 36. hafta maçları yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Futbolda Trendyol Süper Lig'de 36. hafta maçları yapılacak

Futbolda Trendyol Süper Lig\'de 36. hafta maçları yapılacak

Futbolda Trendyol Süper Lig'de 36. hafta maçları yapılacak.

10.05.2024 09:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Futbolda Trendyol Süper Lig'de 36. hafta maçları yapılacak. Trendyol 1. Lig'de 34. hafta müsabakaları oynanırken, TFF 3. Lig ise play-off 2. tur rövanş karşılaşmalarına sahne olacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde program şu şekilde:

Trendyol Süper Lig

12 Mayıs Pazar:

19.00 Fenerbahçe-Mondihome Kayserispor (Ülker)

19.00 Trabzonspor- İstanbulspor (Papara Park)

19.00 VavaCars Fatih Karagümrük- Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)

19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Yılport Samsunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Yukatel Adana Demirspor- Gaziantep FK (Yeni Adana)

19.00 EMS Yapı Sivasspor-RAMS Başakşehir (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Kasımpaşa-Bitexen Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Corendon Alanyaspor- Beşiktaş (Alanya Oba)

19.00 Atakaş Hatayspor- MKE Ankaragücü (Mersin)

19.00 Siltaş Yapı Pendikspor- Çaykur Rizespor (Pendik)

Trendyol 1. Lig

Bugün:

14.00 Ankara Keçiörengücü- Altay (Aktepe)

17.00 Bitexen Giresunspor-Ümraniyespor (Çotanak Spor Kompleksi)

Yarın:

16.00 Göztepe- Bodrum FK (Gürsel Aksel)

16.00 Boluspor-Ahlatcı Çorum FK (Bolu Atatürk)

16.00 Adanaspor-Teksüt Bandırmaspor (Yeni Adana)

16.00 Erzurumspor FK- Eyüpspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor- Manisa FK (11 Nisan)

16.00 Tuzlaspor- Gençlerbirliği (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Kocaelispor- Sakaryaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

TFF 3. Lig

Bugün:

16.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-52 Orduspor FK (Ayvalık Hüsnü Uğural)

16.00 Efeler 09- Anadolu Üniversitesi (Nazilli İlçe)

16.00 Kuşadasıspor- Belediye Kütahyaspor (Kuşadası Özer Türk)

16.00 Muş 1984 Muşspor- Tokat Belediye Plevnespor (Muş Şehir)

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Trendyol, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbolda Trendyol Süper Lig'de 36. hafta maçları yapılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:03 İşsizlik oranı mart ayında bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,6 oldu İşsizlik oranı mart ayında bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,6 oldu
08:23 AK Parti’nin “Neden oy vermediniz“ anketinde çarpıcı sonuç Vatandaş ekonomiden oldukça dertli AK Parti'nin "Neden oy vermediniz?" anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli
08:23 ABD, İsrail’e mühimmat göndermeyi durdurunca tepki yükseldi “Gazze Hiroşima olsun“ ABD, İsrail'e mühimmat göndermeyi durdurunca tepki yükseldi! "Gazze Hiroşima olsun"
00:14 Tatvan’da 19 yaşındaki bir genç kendisini 5’inci kattan attı Tatvan'da 19 yaşındaki bir genç kendisini 5'inci kattan attı
00:00 Eurovision’a katılan İsrailli şarkıcı yuhalandı Tepkiler sonrası sahneden inmek zorunda kaldı Eurovision'a katılan İsrailli şarkıcı yuhalandı! Tepkiler sonrası sahneden inmek zorunda kaldı
10:07 Galatasaraylı Küçük Taraftarın Maç Anlatımı Viral Oldu Galatasaraylı Küçük Taraftarın Maç Anlatımı Viral Oldu
09:55 Hatay’da deprem felaketinden sonra evladını arayan anne: Öldüyse bana mezarını verin Hatay'da deprem felaketinden sonra evladını arayan anne: Öldüyse bana mezarını verin
09:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli bir araya geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli bir araya geliyor
09:39 Belçika’nın VRT kanalı Eurovision yayınını yarıda keserek Gazze’de ateşkes çağrısı yaptı Belçika'nın VRT kanalı Eurovision yayınını yarıda keserek Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı
09:37 PKK bağlantılı orman yangınında iki kez müebbet hapis cezası PKK bağlantılı orman yangınında iki kez müebbet hapis cezası
09:23 İsmail Kartal’dan isyan: Ben daha ne yapayım İsmail Kartal'dan isyan: Ben daha ne yapayım
09:09 Cem Yılmaz’dan sahneyi terk ettiği iddiasına tepki: Dün mü başladık bu işe, gösteriye gelen gelmeyen yorum yapıyor Cem Yılmaz'dan sahneyi terk ettiği iddiasına tepki: Dün mü başladık bu işe, gösteriye gelen gelmeyen yorum yapıyor
08:10 Jandarma, 20 ilde düzenlediği operasyonlarda 700 kilogram uyuşturucu ele geçirdi Jandarma, 20 ilde düzenlediği operasyonlarda 700 kilogram uyuşturucu ele geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 10:17:21. #1.11#
SON DAKİKA: Futbolda Trendyol Süper Lig'de 36. hafta maçları yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement