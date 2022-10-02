SPOR Futbolun efsane isimleri veteran maçı için sahaya çıktı

Binali Kartal Var teknolojisi ile futbolda güzellikler eksildi

Hüsamettin Çelik İnsan faktörü var ise muhakkak hata olacaktır

Murat Cirav Maçlarda oyunu değil hakemi seyrederiz

Ziya Doğan Futbolcu için zordur ama kolaydır alıştırması

İSTANBUL, (DHA)- Türk Futbolunun efsane isimleri ile Türkiye Futbol Adamları Derneği, veteran maçında karşı karşıya geldi.

Florya Şenlikköy Stadı'nda oynanan mücadeleye; Teknik direktör Ahmet Akan, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof Dr. Kemal Memişoğlu, eski futbolcu ve teknik direktör Osman Savaş, eski milli futbolcu Mustafa Kocabey, eski milli futbolcu ve teknik direktör Ziya Doğan, eski FIFA Hakemi Binali Kartal, eski futbolcu ve aktör Numan Çakır, eski milli futbolcu Nihat Tümkaya, teknik direktör Mustafa Dalcı, eski futbolcu ve teknik direktör Fadıl Kurt, eski hakem Murat Cirav, Bakırköy İlçe Sağlık Müdürü Prof. Dr. Bekir Turan, Türkiye Futbol Adamları Derneği Genel Sekreteri Hüsamettin Çelik, Fatih Vatanspor Kadın futbol takımı Başkanı Hasan Büyükdoğan gibi isimler katıldı.

VAR TEKNOLOJİSİ İLE FUTBOLDA GÜZELLİKLER EKSİLDİ

Var teknolojisi hakkında yorum yapan eski FİFA hakemi Binali Kartal, Var sistemi Dünya Kupası'nda gündeme geldi. Daha sonrasında acele bir şekilde ülkemize getirildi. Ben Var'a karşıyım. Var sistemi geldiğinden beri neler oldu onu düşünmek lazım. Var'dan sonra futboldan kitleler uzaklaşmaya başladı. Tribünlerde şiddet çoğalmaya, işin keyfi eksilmeye başladı. Var teknolojisi ile futbolda güzellikler eksildi şeklinde konuştu.

Günümüz futbolundaki hakemlerin performansları hakkında konuşan Kartal, Ben onlara şöyle bir öneri getiriyim. Eski bir FIFA Hakemi olarak 38 yıldır bu işin içindeyim. 81 vilayette yüz tane süper lig hakemi çıkartırsak, Türkiye'de hakemliği düzeltmiş oluruz. Türkiye Futbol Federasyonu'na bunu öneriyorum. Türkiye'de çok iyi hakemler var. Ben tüm illerde hakem izledim. Müsaade etsinler onlara önümüzdeki yıl 100 tane Süper Lig hakemi bulayım ifadelerini kullandı.

İNSAN FAKTÖRÜ VAR İSE MUHAKKAK HATA OLACAKTIR

Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanacak maç hakkında konuşan Türkiye Futbol Adamları Derneği Genel Sekreteri Hüsamettin Çelik, Bu maçlarda neticeleri kestirmek çok zordur. Top kimi severse, şans kimin tarafında olursa, hangi takımın futbolcuları sahada sinirlerine hakim olurlarsa ve hocaların verdiği taktiği kim yerine getirirse o takım maçı alır. Herkes başarısızlıklarını hakemlere atacak. Futbolcu da hakem de hata yapacak. Eğer orada canlı bir şey uygulanıyorsa, insan faktörü var ise muhakkak hata olacaktır. Buradaki mevzu şu olmalı. Hakemin vicdanına göre kuralları uygulaması, en güzel şekilde adalet dağıtması ve gördüğünü çalması. Allah hakemlere hakem şansı, takımlara da top şansı versin dedi.

MAÇLARDA OYUNU DEĞİL HAKEMİ SEYREDERİZ

Var sistemi ve yapılan organizasyon ile ilgili konuşan eski hakem Murat Cirav, Var sistemi bizim dönemimizde olsa çok daha kolay olurdu. Tabii ki günümüz hakemleri için hatası az olan bir durum. Türkiye futbol adamları derneğini kutluyorum. Eski dostları görmekten dolayı çok mutluyum. Böyle organizasyonların devamını bekliyoruz diye konuştu.

Hakemler hakkında da konuşan Cirav, Onları burada yargılamamız çok doğru değil. Hepsinin emeklerine sağlık. Çok başarılılar diliyorum. Biz hakemler, maçlarda oyunu değil hakemi seyrederiz. Bizim alışkanlığımız budur. Hakemlerimiz son derece başarılı. Hepsini tebrik ediyorum diye söyledi.

Derbi hakkında yorumlarını belirten eski milli futbolcu Mustafa Kocabey, Herkesin çok merak ettiği bir derbi. Şimdi iki takım da çok iyi transferler yaptı. İki farklı hoca ve yapılan yeni transferler... Çok farklı bir maç olacağına inanıyoruz. Her şeyden önce Türk futbolu kazansın. Tabii ki gollü bir maç olacak diye düşünüyorum. Taraftarlar da oynayanlar da umarım çok büyük zevk alır şeklinde konuştu.

FUTBOLCU İÇİN ZORDUR AMA KOLAYDIR ALIŞTIRMASI

Derbi maçlarının hiçbir zaman favorisi olmadığını söyleyen eski milli futbolcu ve teknik direktör Ziya Doğan, Bu tür maçlarda favori yoktur. Büyük kulüpler birbiriyle çok farklı olduğu sezonlarda bile hep sürprizler yapabiliyor. Bu iki takım Türkiye'deki futbolun dışında alışıla gelmemiş önde pres yapıyor. Ama çok ısrarcı değiller. Ama zaman zaman iki takım da son haftalarda oyun şablonlarını oturtmuş gibi bir görüntü var. Ancak Fenerbahçe başlangıçta aynı düzen içerisinde gidiyor. Geçen senelerden farklı değil. Ama Beşiktaş'ta bu durum biraz daha farklı. Teknik direktörün çok kısa süre içerisinde takıma neler kattığını gördüm. Ama bunun devamı da gelmedi. Pres yapmanın çok zor olduğunu biliyorum. Çok ısrarcı teknik adamların bileceği bir iş. Futbolcu için zordur ama kolaydır alıştırması. Herkesin oynadığı şekilde yan pas, geri pas gibi durumlar seyirciye çok zevk vermiyor. Yani televizyon başında seyredenlere de çok zevk vermiyor. Ama böyle kor kor müsabaka olduğu zaman, topu kaptırdığın zaman pres yapan ve durmadan pozisyon üreten, preste en büyük özellik kazandığın zaman topu rakibi dengesiz yakalarsın. Her iki takım içinde geçerli, son haftalarda bu iki takımda bunu çok iyi yapıyor. Eğer o şekil olursa seyircilerin çok zevk alacağı bir maç seyredeceğine inanıyorum. Beşiktaş'ın kazanmasını istiyorum ifadelerini kullandı.