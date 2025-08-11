Futsal U19 Milli Takımı, Hazırlık Kampını Başlatıyor - Son Dakika
Futsal U19 Milli Takımı, Hazırlık Kampını Başlatıyor

11.08.2025 18:21
Futsal U19 Milli Takımı, 12-18 Ağustos'ta Kocaeli'de kamp yapacak ve aday kadrosu açıklandı.

Futsal U19 Milli Takımı, UEFA Avrupa U19 Futsal Şampiyonası öncesi 12-18 Ağustos tarihleri arasında Kocaeli'de yapacağı hazırlık kampının aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 12 Ağustos Salı günü saat 13.00'te İstanbul Havaalanı'nda toplanacak.

Futsal U19 Milli Takımı, 28 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında Moldova'da düzenlenecek UEFA Avrupa U19 Futsal Şampiyonası'ndaki ilk maçını 28 Eylül Pazar günü İspanya ile oynayacak. Milliler, 29 Eylül Pazartesi günü Slovenya ile karşı karşıya gelecek. Grubunun son maçında Türkiye, Çekya ile 1 Ekim Çarşamba günü karşılaşacak.

Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar yarı finale yükselecek. Yarı final müsabakaları 3 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek. UEFA Avrupa U19 Futsal Şampiyonası final maçı 5 Ekim Pazar günü oynanacak.

Futsal U19 Milli Takımının hazırlık kampı aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Sarp Ali Erdem (Galatasaray), Hulusi Efe Ceylan (Fenerbahçe)

Savunma: Ensar Buğra Tivsiz (Antalyaspor), Deniz Hüseyin Albayrak (Antalyaspor), Emin Arda Doğan (Ankara Keçiörengücü), Talha Akkaya (Eyüpspor)

Kanat: Egemen Kazancı (Boluspor), Talha Mersinlioğlu (Futsal Anderlecht), Ahmet Arda Köksal (Tigers Roermond Futsal), Egemen Talha Çelik (Adana Gençlerbirliği), Tuncay Soyak (Sarıyerspor), Berat Hakverdi (Adana 01 Futbol Kulübü)

Forvet: Batuhan Fazıl (Beşiktaş), Ahmet Bolat (Adana Demirspor)

Teknik Direktör: Murat Kaya - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Avrupa Şampiyonası, istanbul, Moldova, Kocaeli, Eylül

