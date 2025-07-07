Gabriel Sara'dan Fenerbahçe sorusuna çarpıcı bir cevap: Çok sinir bozucular - Son Dakika
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Gabriel Sara'dan Fenerbahçe sorusuna çarpıcı bir cevap: Çok sinir bozucular

Gabriel Sara\'dan Fenerbahçe sorusuna çarpıcı bir cevap: Çok sinir bozucular
07.07.2025 13:57
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Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, ESPN Brezilya'ya açıklamalarda bulundu. Rakipleri Fenerbahçe hakkında konuşan Sara, çarpıcı bir ifadeye imza atarak, 'Karşılaştığın en sinir bozucu taraftar grubu hangisi' sorusuna "Fenerbahçe" yanıtını verdi.

Galatasaray'ın Brezilyalı orta sahası Gabriel Sara, kariyeri, Galatasaray'a transferi, milli takım hayali ve birçok konuda ESPN Brezilya'ya özel açıklamalarda bulundu.

'DEFANSİF OYUNUM ÇOK GELİŞTİ'

Avrupa'da defansif oyununun çok geliştiğini söyleyen Brezilyalı oyuncu, "Avrupa'da defansif oyunumun çok geliştiğini düşünüyorum. Burada biraz daha ofansif bir pozisyonda oynuyorum. İngiltere'de ise biraz daha geriye çekilip orta saha oyuncusu gibi oynadım. Defansif olarak çok geliştiğimi düşünüyorum. Fiziksel olarak da biraz daha kas kütlesi kazandım. Yani fiziksel oyunumun çok geliştiğini söyleyebilirim ama psikolojik oyunumun da çok geliştiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'AİLEMİN YENİ BİR HAYAT UMUDUYDUM'

Brezilya'daki birçok futbolcu gibi ailesinin umudu olduğunu dile getiren Sara, "Sanırım Brezilya'daki futbolcuların %95'i gibi ben de ailemin yeni bir hayat umuduydum. Yani kafamda şu düşünce vardı: 'Haydi bunu başarmalıyım.' İkinci, üçüncü lige kiralanacak bir oyuncu olmak istemiyorum. İşler yolunda gitmiyor, anlıyor musun ?" diye konuştu.

Gabriel Sara'dan Fenerbahçe sorusuna çarpıcı bir cevap: Çok sinir bozucular

'PREMİER LİG'DEN DE BAZI TEKLİFLER ALDIM'

Eşinin hamile olduğu dönemde Türkiye'ye gelmek istemediğini belirten 26 yaşındaki oyuncu, "Galatasaray beni transfer etmek için en çok çaba gösteren takımdı. Premier Lig'den de bazı teklifler aldım ama bence hiçbiri Galatasaray'ın gösterdiği ilgiyi göstermedi. İlk başta Türkiye'ye gitmek istemiyordum. Bunu hep söylüyorum çünkü eşim hamileydi, doğum zamanı çok yakındı. Bu yüzden çok büyük bir değişiklik olacaktı ama Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi'nde oynama fırsatı daha ağır bastı. Premier Lig'de oynama fırsatım olmasaydı onun kadar iyi bir ligde oynamak isterdim. Büyük kulüplerin olduğu rekabetçi bir ligde farklı şeyler deneyimlemek isterdim. Sanırım bu yüzden Galatasaray'ı seçtim ve dürüst olmak gerekirse bu harika bir seçimdi" şeklinde konuştu.

'KENDİMİ GİZLEMEK ZORUNDA KALDIĞIM ANLAR OLDU'

Zaman zaman kılık değiştirerek İstanbul'da dolaştığını söyleyen Sara, "Futbolcu olduğum için sokakta insanlar bana bedava şeyler verdi. Kendimi gizlemek zorunda kaldığım anlar oldu çünkü tarihi bir şehirdeyiz. Ben turistik yerleri, bazı şeyleri görmeyi seviyorum ama eşimle öyle gidemeyiz. Sonra bir an geldi ki şapka, gözlük takmak zorunda kaldım" dedi.

'GALATASARAY'A TRANSFERİM BREZİLYA MİLLİ TAKIMI'NI DÜŞÜNEREK OLDU'

Sarı-kırmızılı ekibe transfer olurken bir yandan Brezilya Milli Takımı'nı düşündüğünü sözlerine ekleyen Gabriel Sara, şöyle konuştu: "En önemlisi Brezilya Milli Takımı. O kadar ki Galatasaray'a transferim Brezilya Milli Takımı'nı düşünerek oldu. Sanırım sahada attığım her adımda sarı Brezilya formasını hayal ediyorum."

Gabriel Sara'dan Fenerbahçe sorusuna çarpıcı bir cevap: Çok sinir bozucular

'ALEX'İ GÖRDÜĞÜMDE KALBİM KÜT KÜT ATTI'

Fenerbahçe'nin efsanevi isimlerinden Alex de Souza'ya hayranlığını dile getiren Gabriel Sara, "Alex'in her zaman büyük bir hayranıydım ve biz onlara karşı oynadık. O Antalya'da çalışıyordu. Soyunma odasında selamlaştık ve ben maça odaklanmıştım, ta ki onu görene kadar. Onu gördüğümde kalbim küt küt attı. Onu selamladım, ne diyeceğimi bilemedim çünkü o diğer tarafın temsilcisi. O an midemde bir ürperti hissettim. Dostum bu Alex. Sonra Instagram'da birbirimizi takip ettik. Hatta bana mesaj bile attı, biraz sohbet ettik. Sanırım şimdi biraz daha sakinim ama o an gerçeküstüydü" şeklinde konuştu.

'HAYRANI OLDUĞUM ADAM'

Efsanevi Fransız futbolcu Zinedine Zidane'nın izlemesi keyifli bir isim olduğunu söyleyen Sara, şu ifadeleri kullandı: "Her zaman hayranı olduğum bir adam vardı, o da Zidane'dı. Saha içindeki davranışları, topu iki ayağıyla her iki tarafa da sürmesi... İnanılmaz bir zarafet, topu kontrolü gerçeküstüydü, top asla ayağından kaçmazdı. Yani onu izlemeyi seviyordum. Zarif ve izlemesi keyifli bir futbolcu söylemek gerekirse Zidane olurdu.'

'FENERBAHÇE SİNİR BOZUCU'

Brezilyalı futbolcu, 'Karşılaştığın en sinir bozucu taraftar grubu hangisi' sorusuna ise tek kelime ile "Fenerbahçe" yanıtını verdi.

Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gabriel Sara'dan Fenerbahçe sorusuna çarpıcı bir cevap: Çok sinir bozucular - Son Dakika

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