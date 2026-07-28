Gabriel Sara'dan olay itiraf: Çoğu insan bilmiyor ama... - Son Dakika
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Gabriel Sara'dan olay itiraf: Çoğu insan bilmiyor ama...

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Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Hakkında çıkan transfer dedikodularına değinen Sara, Brezilya Milli Takımı'na çağrılmamasıyla ilgili önemli bir itirafta bulundu.

Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Anadolu Ajansı'na konuşan Sara, transfer dedikoduları, İngiltere Premier Lig hayali ve Brezilya Milli Takımı'na çağrılmama sebebini açıkladı. 

''PREMIER LİG HAYALİM VAR''

Sara, İngiltere Premier Lig'de oynamayı hayal ettiğini ancak şu anda tamamen Galatasaray'a odaklandığını belirterek, ''İngiltere Premier Lig'de oynama hayalim var. Bunun yeri ve zamanı var. Bulunduğum yerden çok memnunum. Galatasaray'da güzel işler başarmak istiyoruz. Süper Lig'de üst üste beşinci kez şampiyon olmak istiyoruz. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde belki de daha iyi yerlere gideceğiz. Şu anda tamamen Galatasaray'a odaklıyım. Yeri ve zamanı geldiğinde kulüp için de yararlı olursa bu durum düşünülür.''

Gabriel Sara'dan olay itiraf: Çoğu insan bilmiyor ama...

''ÇOĞU İNSAN BİLMİYOR AMA...''

Brezilya Milli Takımı'na çağrılmamasıyla ilgili konuşan Sara, birçok kişinin bilmediği önemli bir detayı paylaşarak, ''Çağrılmayı bekliyordum ama sakatlığımdan ötürü beni çağırmamaları normal. Çoğu insan bilmiyor ama beni Dünya Kupası kadrosuna sakatlıktan ötürü çağırmadılar. Bu sezon iyi bir performans verip yeniden çağrılmayı istiyorum. Brezilya Milli Takımı'na çağrılmak ana hedeflerimden bir tanesi.'' sözlerini sarf etti. 

Gabriel Sara'dan olay itiraf: Çoğu insan bilmiyor ama...

YEMEK TUTKUSU VE TÜRK MUTFAĞI

Sosyal medyada yemek yerken çekilen görüntüleri viral olan Sara, yemek sevgisini de dile getirdi. Brezilya mutfağını Türk mutfağına tercih ettiğini ancak Türk yemeklerini de çok sevdiğini söyleyen Sara, ''Yemek yemeyi çok seviyorum. Bu hayattaki en güzel şeylerden biri yemek yemek. Brezilya mutfağını Türk mutfağından daha çok seviyorum. Türk mutfağını da çok seviyorum. Baklavayı çok seviyorum. Tavuğu nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum ama onu da çok güzel yapıyorsunuz. Mantı da en sevdiğim yemek.'' ifadelerini kullandı. 

Gabriel Sara'dan olay itiraf: Çoğu insan bilmiyor ama...
Kaynak: AA

Brezilya Milli Takımı, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gabriel Sara'dan olay itiraf: Çoğu insan bilmiyor ama... - Son Dakika

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